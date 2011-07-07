'Savcı Kahn Davası’nda bilgi sızdırdı'

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IMF’nin eski Başkanı Straus-Kahn'ın tacize uğradığı iddia edilen otel görevlisi kadının avukatı Kenneth Thompson, başsavcılığa bir mektup yazarak yeni bir savcı atanmasını önerdi. Ancak bu teklif kabul edilmedi.Euronews'un haberine göre, savcı Cyrus Vance Gineli kadının itibarını zedeleyici bilgileri basına ve karşı tarafa sızdırmakla itham ediliyor. Bu bilgilerden bazıları New York Post gazetesinde yayınlanmıştı.Söz konusu itham, Strauss-Khan’ın avukatlarının dün savcılarla yaptığı toplantının ardından gündeme geldi. Toplantıdan sonra Strauss-Kahn’ın avukatı Ben Brafman, görüşmeyle ilgili detay vermemiş, sadece ‘yapıcı bir görüşme olduğunu’ söylemekle yetinmişti.Uluslararası Para Fonu IMF’nin eski Başkanı Straus-Kahn, Gineli kat görevlisinin inandırıcılığı hakkında şüpheler oluşmasından sonra 1 Temmuz’da kefaletsiz serberst bırakıldı.Tukuksuz yargılanan ve Amerika’yı terk etmesine izin verilmeyen Strauss-Kahn, 18 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak.