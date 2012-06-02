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Savcı itiraz etti serbest kalanlara yakalama emri çıktı

28 Şubat soruşturmasını yürüten savcıların itirazı üzerine, nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan emekli üç komutan hakkında 'yakalama kararı' çıktı

02 Haziran 2012 07:58

Özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcıların itirazı üzerine, nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan emekli Orgeneral Teoman Koman ile emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon hakkında 'yakalama kararı' çıkarttı.

Vatan'ın haberine gre, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 28 Şubat Soruşturması kapsamında dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman,MHP Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan ve dönemin 8’inci Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Kamuran Orhon’un nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

28 Şubat Soruşturması kapsamında, 29 Mayıs'ta tutuklanma istemiyle mahkeme sevk edilen emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon ile emekli Orgeneral Teoman Koman, Ankara Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakılmışlardı.

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