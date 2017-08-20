Savcı itiraz etti, FETÖ davasında tahliye olanlar tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında birçok işadamı ve bürokrat ile 2 gazetecinin de bulunduğu 37\'si tutuklu, 64 sanığın yargılandığı \'çatı davada\' tahliye edilen 14 kişiden 6’sı, Cumhuriyet Savcılığının itirazıyla bir hafta sonra gözaltına alınıp, yeniden tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37\'si tutuklu 64 sanık hakkında dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu\'nda geçen 7 Ağustos\'ta başlayan ilk duruşma 11 Ağustos Cuma günü sona erdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar verdi. Delillerin toplanmış olması ve cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklardan iş insanları Abdülkerim Tikbaş, Adnan Akçay, Arif Kocagöz, Avni Kocagöz, Aysun Kocagöz, Haluk Ancın, İbrahim Hilmi Maraş, Mahir Kızılkaya, Mehmet Bağcı, Mehmet Yapar, Mustafa Ancın, Ömer Faruk Tabak, Recep Baltacı ve Salih Yılmaz\'ı yurt dışına çıkış yasağı koyup, adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma, 30 Ekim\'e ertelendi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklardan Mustafa Ancın, Haluk Ancın, Avni Kocagöz, Arif Kocagöz, Abdülkerim Tikbaş, Recep Baltacı ve Mahir Kızılkaya, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma günü akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Bugün Aydın Adliyesi\'ne sevk edilen sanıklar, kararın okunmasının ardından tutuklanıp, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne kondu.

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