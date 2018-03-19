SAVCI İSMET EFE, KARİKATÜRÜ BIRAKMA NEDENİNİ AÇIKLADI: MEMURİYET NEDENİYLE SUYA SABUNA DOKUNAMIYORSUN

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı savcısı İsmet Efe üçüncü kişisel resim sergisini açtı. Başsavcı İsmail Uçar\'ın da açılışına katıldığı sergide kısa bir konuşma yapan Savcı Efe, \" Savcılık mesleğine başlayınca çizdiğimiz karikatürler elimizde kalmaya başladı. Mizah sert ve yayınlanması lazım, dolayısı ile memuriyet nedeniyle suya sabuna dokunamıyorsun. Bu nedenle resim ve heykel çalışmalarına yöneldim\" dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı savcısı İsmet Efe, üçüncü kişisel sergisini İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Sergi salonunda açtı. Adliyede görevli çok sayıda hakim ve savcı ile çalışanların katıldığı açılışı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve İsmet Efe birlikte yaptılar.

Burada bir konuşma yapan Başsavcı İsmail Uçar, Aksaray\'a savcı olarak atandığında İsmet Efe\'nin orada Başsavcı olduğunu belirterek, \"Başsavcımız sanatçı bir kişilikti. En önemli özelliği işbölümlerinin kenarında bile desenler ve resimler vardı. Başsavcımızın bu kadar resim yapma özelliği olduğunu bilmiyordum, o zaman sadece \'karikatür çalışmaları var\' diye söylenirdi\" dedi.

\'SUBLİMİNAL BİRTAKIM MESAJLAR VEREN RESİMLERİ VAR\'

Kendisi Aksaray\'a atandığında İsmet Efe\'nin Aksaray\'da Başsavcı olduğunu söyleyen Bekir Altun da \"Beraber Aksaray\'da çalıştık. Odasında karikatürler vardı ama resimle bu kadar ilgilendiğini Anadolu Adliyesi\'ne tayin olduktan sonra öğrendim. Gerçekten çok başarılı subliminal birtakım mesajlar veren resimleri var\" dedi.

\'MEMURİYET NEDENİYLE SUYA SABUNA DOKUNAMIYORSUN\'

Bu serginin üçüncü kişisel resim sergisi olduğunu söyleyen İsmet Efe, \"Ben 1972 yılında karikatür çizmeye başladım. 1972 ile 1988 yılları arasında karikatür çizerek hayatımı kazandım. Bu arada dışarıdan hukuk fakültesini bitirdim. 1988 Ocak ayında fiilen savcılık mesleğine başladım. Savcılık mesleğine başlayınca çizdiğimiz karikatürler elimizde kalmaya başladı. Mizah sert ve yayınlanması lazım, dolayısı ile memuriyet nedeniyle suya sabuna dokunamıyorsun. Bu nedenle resim ve heykel çalışmalarına yöneldim. Doğal taşlardan oluşturduğum heykel koleksiyonum var, onu henüz sergilemedim.

Görüntü dökümü:

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-İsmail Uçar, İsmet Efe ve Bekir Altun\'un açılıştan önce konuşmaları

-Açılış sırasında kurdele kesilmesi

-İsmail Uçar ve İsmet Efe\'nin sergiyi gezmeleri

-Salondan genel ve detay görüntü