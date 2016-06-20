Savcı: IŞİD Diyarbakır'a 15 canlı bomba gönderdi!

Diyarbakır'da 26 Ekim günü radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin ölü olarak ele geçildiği operasyondan 2.5 ay sonra Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazan soruşturma savcısı, Suriye'nin Rakka kentinden Diyarbakır'a 15 yabancı canlı bomba gönderildiğini belirtti. 18 Ocak 2016 günü yazılan yazıda, IŞİD'in canlı bomba eylemlerinin deşifre edilmesi için bazı şüpheliler hakkında teknik takip kararı talep edildi.

Kayapınar ilçesinde 26 Ekim günü IŞİD'in hücre evlerine yapılan operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit edilirken; terör örgütü üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü olarak ele geçirildi. DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, IŞİD'in Diyarbakır'da sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmanın dosyasında, çarpıcı bilgiler yer aldı.

Dosyadaki bilgilere göre soruşturmayı yürüten savcı, bazı kişilerin teknik takibe alınması için 18 Ocak 2016 günü 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. IŞİD'in şüpheli Nihat Turan'ı 'Diyarbakır Emiri' olarak atadığını kaydeden savcı, Turan'ın faaliyetlerini Rakka'da bulunan bir örgüt liderinin himayesinde yürüttüğünü vurguladı. Yabancı uyruklu 15 canlı bombanın Rakka'dan intihar eylemi yapmak için Diyarbakır'a gönderildiğini belirten savcı, bu kişilerin hücre evinden hiç çıkmadıklarını ve tüm ihtiyaçlarının 2 örgüt mensubu tarafından karşılandığını ifade etti. Yazıda, örgütün Diyarbakır emiri Nihat Turan'ın, PKK ve Selefi/Tekfiri unsurlara yönelik gerçekleştirmeyi planladığı muhtemel eylemlerin deşifresi için adli takip talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Örgüte yakın kurum binalarına saldıracaklar

IŞİD Diyarbakır Emiri Nihat Turan'ın 1 Kasım genel seçimlerinden sonra yapmayı planladığı eylemlerini, faaliyetin deşifre olduğunu hissetmesi ya da güvenlik birimlerinin takibinden şüphelenmesi nedeniyle daha öne almayı planladığını belirten savcı, anılan kişilerin PKK yanlısı etkinlikleri hedef alacaklarını ifade etti. Savcı, tasarlanan eyleme uygun bir etkinlik olmaması halinde, örgüte müzahir kurum binalarına bombalı araçla saldırı yapılmasının planlandığını kaydetti.

Bombalı aracın test sürüşü

Tutuklu şüpheliler Cafer Erdem ve Baran Yalçın'ın 22 Ekim günü 21 AS 697 plakalı panelvan bir aracın test sürüşünü yaptığını ifade eden savcı, operasyonla ele geçirilen aracın bomba yüklenerek eylem yapmak maksadıyla satın alındığını belirtti. Aracın alınmasında örgüt mensuplarından Cihat Ekinci'nin aracılık yaptığını kaydeden savcı, bu kişinin çatışma bölgelerindeki kişilerle örgütsel ilişki içinde olduğunu ifade etti. Savcı'nın talebi üzerine karar veren 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cihat Ekinci hakkında 24 Şubat 2016 tarihine kadar iletişimin takibi kararı verdi.