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Savcı, Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargâh davasından beraatini istedi

69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire’sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu

06 Mart 2017 16:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıları'ndan Bilgin Uysal, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah davasından beraatini istedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Hanefi Avcı hakkında “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” ve “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire’sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.

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