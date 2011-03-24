-SAVCI HAMZA KELEŞ'İN YETKİSİ ALINDI ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkili Başsavcıvekili Hamza Keleş'in özel yetkisi alınarak, yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkili Başsavcıvekilliğine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Halil Acıoğlu'nun özel yetkileri alındı. Keleş'in yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen atanırken, özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarına da Kemal Çetin, Sadık Bayındır, Mehmet Özgür ve Yıldırım Bayyurt atandı.