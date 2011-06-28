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Savcı, Haberal ve Balbay için yine ret istedi!

Hikmet Usta, ikinci "Ergenekon" davası kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay’ın, tahliye istemlerinin reddine ilişkin karara yaptıkları itirazların reddini istedi.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Hikmet Usta, ikinci "Ergenekon" davası kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay’ın, tahliye istemlerinin reddine ilişkin karara
yaptıkları itirazların reddini istedi.

Alınan bilgiye göre, Haberal ve Balbay’ın avukatlarının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yaptıkları itirazlar, üst mahkeme olan İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından, görüşünün alınması amacıyla bu mahkemede görev yapan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta’ya ulaştırıldı.

Dilekçeleri inceleyen Usta, itirazların reddini talep etti.

Savcı Usta’nın red talebini, Anayasa’nın 14 ve 83. maddelerine dayandırdığı öğrenildi.



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