-SAVCI GÖZETİMİNDE KAZI KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğunu cesedinin bulunduğu öne sürülen bölgede, kazı çalışması sürüyor. Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın kaybolmasına ilişkin soruşturmayı yürüten ekibin gözaltına aldığı kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, çocuklarının cesetlerinin bulunduğu belirtilen Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyü yakınında kazı çalışması yapılıyor. Gece zanlının götürüldüğü bölgede yapılan yüzeysel kazıda, kayıp çocukların kıyafetlerinin bulunması üzerine ara verilen çalışmalar, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Göksel Turan gözetiminde sürdürülüyor. Yahyasaray Barajı kıyısındaki yaklaşık 100 metrekarelik alanda yoğunlaştırılan kazı çalışmaları, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılıyor. Kazı bölgesinden çocuklara ait cesetlerin çıkarılıp çıkarılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 500 metre mesafede oluşturdukları güvenlik şeridiyle, gazetecileri ve vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti. -İÇİŞLERİ BAKANI- İçişleri Bakanı Osman Güneş, Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan ve cesetlerinin bulunduğu belirtilen çocuklarla ilgili olarak, ''Ama şu an itibariyle sayın savcının nezaretinde yürütülen bir takım çalışmalar var. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu konularda daha net daha sonuca ulaşılır bir biçimde açıklama yapılacaktır'' dedi.