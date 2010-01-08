Savcı Gök’e ‘zincirleme taciz’den dava

T24 - İzmir’den Samsun’a atanan Savcı Murat Gök hakkında eski bir öğretim üyesine gönderdiği cep telefonu mesajlarıyla ''zincirleme cinsel tacizde'' bulunduğu gerekçesiyle 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Adalet Bakanlığı’nın eski Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ü.E.İ'nin, Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e yönelik suç duyurusuna ilişkin soruşturma izni vermesinden sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barbaros Katarı iddianamesini hazırladı.

İddianamede, Murat Gök'ün, düzenlediği ''Turkuaz'' operasyonu kapsamında tutuklanan babası H.İ'nin durumunu görüşmek isteyen Ü.E.İ'nin cep telefonuna 73 cinsel taciz içerikli SMS attığı belirtildi.

Ü.E.İ. ile arkadaş olduğunu, SMS'leri bu nedenle gönderdiğini ileri süren Gök'ün savunmalarını, kendisinin gösterdiği aralarında koruma polislerinin de bulunduğu tanıkların ise doğrulamadıkları belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde, Murat Gök'ün, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Düğün iptal ettiren iddia



Dava, Ü.E.İ'ye basın yayın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davayla, ''hukuki ve fiili irtibat bulunduğu'' gerekçesiyle birleştirildi.

Ü.E.İ, avukatları aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Murat Gök'ün özel yetkili Cumhuriyet Savcısı iken babasını bir soruşturma nedeniyle tutuklattığını, babasının davasını takip ederken, Gök'ün kendisini SMS mesajlarıyla taciz ettiğini öne sürmüştü.

Ü.E.İ, olayın kamuoyunda duyulmasının ardından öğretim görevlisi olarak çalıştığı Yaşar Üniversitesi'nden istifa etmişti.

Gök ise Ü.E.İ. ile bir süre ilişki yaşadıklarını, başka bir kişiyle evlenmek için gün aldığını belirterek, ''Tam evlilik öncesi ve hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirlerinize bırakıyorum'' demişti. Murat Gök'ün düğünü iptal edilmişti.

Ü.E.İ, Gök'ün bir gazetede yayımlanan röportajında yer alan ''6 ay süreyle ilişki yaşamıştık'' şeklindeki ifadesi nedeniyle, Tarcan-Ayla Ülük çifti de aynı röportajdaki kendilerine yönelik ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Murat Gök hakkında hakaret iddiasına yönelik iki ayrı dava açılmıştı.