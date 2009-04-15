Savcı Gök'e soruşturma yetkisi geri verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla soruşturma yetkisi geçen hafta elinden alınan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e bu yetkisi geri verildi.



Yaptığı ses getiren operasyonlar nedeiyle adıı `Süper Savcı'ya çıkan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün soruşturmalardan alınıp duruşma savcılığına verilmesi geçen hafta boyunca Türkiye'de tartışma konusu olmuştu. Sürpriz karar kafalarda, `Soruşturmaların önü mü kesiliyor' sorularının doğmasına neden olurken özel yetkisi devam eden ancak duruşmalarda görevlendirilen Murat Gök önce istifa edebileceğini açıklamış, ardından pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevine başlamıştı.



Tam olay kapandı derken dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Gök'e soruşturma yetkisinin yeniden verildiğini açıkladı. Savcı Murat Gök, bundan sonra soruşturmalara devam edebileceği gibi, duruşmalara da girebilecek.