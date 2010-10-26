-SAVCI GÖK'E ''CİNSEL TACİZ''DEN CEZA İZMİR (A.A) - 26.10.2010 - Samsun Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, eski öğretim görevlisi Ü.E.İ'ye ''cinsel tacizde'' bulunduğu gerekçesiyle 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gök'ün konumunu ve daha önce suç işlememesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Gök, Ü.E.İ. ve avukatlar Ayla Ülük ve Tarcan Ülük'e ''Basın yoluyla hakaret etmek'' suçundan ise beraat etti. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murak Gök'ün avukatı Ceyda Arslan ile davacı Ü.E.İ ile avukatları Ayla Konaçoğlu ve Aynur Erişkin katıldı. Daha önce şikayetçinin avukatlığını üstlenen ve Savcı Gök'ün kendilerine basın yoluyla hakaret ettiğini iddia eden avukat Tarcan Ülük ile eşi Ayla Ülük ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Davacı Ü.E.İ'nin avukatları, sanık Murat Gök'ün, müvekkillerine karşı hem cinsel taciz hem de hakaret suçunu işlediği sübuta erdiğinden cezalandırılmasını istediler. Ü.E.İ. de şikayetini tekrar etti. Murat Gök'ün avukatı Ceyda Arslan ise Gök'ün atılı tüm suçlardan beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Murat Gök'ü, müşteki Ü.E.İ'ye ''cinsel tacizde bulunmak'' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın konumunu ve daha önce suç işlememesini göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, Gök'ün Ü.E.İ ve avukatlar Tarcan ve Ayla Ülük'e, ''basın yoluyla hakaret'' etmek suçlarından ise beraatine karar verdi. Ü.E.İ'nin avukatları duruşmanın ardından, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, verilen hüküm gereğince, Murat Gök'ün 5 yıl içerisinde aynı suçu işlemesi durumunda cezaevine gireceğini dile getirdiler. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Ü.E.İ, avukatları aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Murat Gök'ün özel yetkili cumhuriyet savcısıyken babasını soruşturma nedeniyle tutuklattığını, babasının davasını takip ederken Gök'ün kendisini SMS mesajlarıyla taciz ettiğini öne sürmüştü. Ü.E.İ, olayın kamuoyunda duyulmasının ardından öğretim görevlisi olarak çalıştığı üniversiteden istifa etmişti. Gök ise Ü.E.İ. ile bir süre ilişki yaşadıklarını, başka kişiyle evlenmek için gün aldığını belirterek, ''Tam evlilik öncesi ve hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirlerinize bırakıyorum'' demişti. Bu arada, Murat Gök'ün düğünü iptal edilmişti. Ü.E.İ, Gök'ün bir gazetede yayımlanan röportajında yer alan ''6 ay süreyle ilişki yaşamıştık'' ifadesi nedeniyle, Tarcan-Ayla Ülük çifti de aynı röportajdaki kendilerine yönelik ifadeleri gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Murat Gök hakkında hakaret iddiasına yönelik iki dava açılmıştı. Gök hakkında Ü.E.İ'ye SMS'lerle ''zincirleme tacizde bulunduğu'' iddiasıyla 2,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu arada, Gök aleyhine Ü.E.İ, Tarcan Ülük ve Ayla Ülük'e ''basın yayın yoluyla hakaret ettiği'' iddiasıyla açılan dava da bu davayla birleştirilmişti.