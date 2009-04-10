Savcı Gök göreve dönüyor

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök pazartesi günü yeni görevine başlayacağını açıkladı.



Soruşturma savcılığından alınıp duruşma savcılığına verilince, 20 gün rapor alan ve istifayı düşündüğünü açıklayan Murat Gök pazartesi günü yeni görevine başlayacağını bildirdi.



Aktif görevden alınıp daha pasif göreve verilmesiyle tartışmaların ortasında kalan Murat Gök'e yeni göreve geçen salı günü akşam saatlerinde tebliğ edilmişti.



Sıradışı soruşturma yöntemleri, ilginç açıklamalarıyla adı `Süper savcıya' çıkan Murat Gök, bu görevlendirme nedeniyle kırgınlığını gizlememiş, yapmaya hazırlandığı operasyonların engellendiği imasında bulunmuştu. Savcı Gök aldığı 20 günlük raporu kullanmayacağını açıkladı.