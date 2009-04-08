T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Gök 20 günlük rapor aldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görev değişikliği yapılan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök 20 gün rapor aldı.

08 Nisan 2009 03:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görev değişikliği yapılan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün 20 günlük rapor aldığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, görev değişikliği kendisine tebliğ edilen Murat Gök, talebi üzerine hastaneye sevk edildi. Gök'e 20 günlük rapor verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Gök'ün görevinde değişikliğe gitmiş, Gök'ün 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalarda görev almasını istemişti.

Gök'ün soruşturma dosyaları ise bu mahkemede duruşmalara çıkan Mehmet Sait Demiröz'e teslim edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24