Savcı Gök 20 günlük rapor aldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görev değişikliği yapılan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün 20 günlük rapor aldığı öğrenildi.





Alınan bilgiye göre, görev değişikliği kendisine tebliğ edilen Murat Gök, talebi üzerine hastaneye sevk edildi. Gök'e 20 günlük rapor verildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Gök'ün görevinde değişikliğe gitmiş, Gök'ün 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalarda görev almasını istemişti.



Gök'ün soruşturma dosyaları ise bu mahkemede duruşmalara çıkan Mehmet Sait Demiröz'e teslim edilmişti.

