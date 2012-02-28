Savcı: Gerekirse Dargeçit'in tamamını kazın

T24- Güneydoğu'daki faili meçhul cinayet ve kayıp olayları ile ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 kafatasına ulaşılan Dargeçit'teki kazıların genişletilmesi talimatını verdi.





Mardin ve Dargeçit cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, cesetlerin gömüldüğünden şüphe edilen her yerde kazı yapılması istendi. Kayıp yakınları, avukatlar ve güvenlik güçleri ile vatandaşların belirttiği bütün noktaların araştırılarak sonucun bildirilmesi talep edildi. Bunun üzerine harekete geçen Dargeçit cumhuriyet savcısı, belirlenen noktalarda çalışmaları başlattı. 3 haftadır yapılan kazılarda bulunan kemikler ise delil poşetlerine konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Faili meçhul kazılar için bugüne kadar yer tespiti yapıldıktan sonra kazı talimatı veriliyordu.

Güneydoğu'nun karanlık döneminde, 1990'lı yıllarda JİTEM, terör örgütü PKK ve derin güçler tarafından evlerinden alınıp öldürüldükten sonra gömülen vatandaşlarla ilgili kazı çalışmaları devam ediyor. Mardin ve Şırnak'ta devam eden kazılarla ilgili soruşturmayı, Diyarbakır'daki özel yetkili savcılar yürütüyor. İki hafta önce kazı çalışmasının başladığı Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'nın öldürdüğü belirtilen bir kişi, Dargeçit'te ise şu ana kadar 11 insana ait kafatası kemiği bulundu.

Dargeçit'teki kazılar 29 Ekim 1995'te terör örgütü PKK'nın iki öğretmeni öldürmesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu öne sürülen Abdullah Olcay (20), Mehmet Emin Aslan (19), Nedim Akyön (16), Abdurrahman Coşkun (21), Davut Altınkaynak (13) ve Seyhan Doğan'ın yakınlarının savcıya başvurması üzerine başlatıldı. İlçenin Bağözü köyünde yapılan kazılarda her geçen gün kafatası kemiğinin bulunması üzerine Diyarbakır'da özel yetkili savcılar, kazı bölgesinin genişletilmesi talimatını verdi. Savcı talimatında Dargeçit'in herhangi bir yerini belirtmeyerek, 'cesetlerin gömüldüğünden şüphe edilen yerlerde' kazı yapılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Dargeçit cumhuriyet savcısı, kazı çalışmalarını genişleterek vatandaşların belirttiği hemen her yerde kazı çalışmalarını yürütüyor. Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda 3 haftadır yapılan kazılarda bulunan kemikler, delil poşetlerine konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp yakınlarının avukatı ve İHD Şube Başkanı Erdal Kuzu, gösterilen bütün kuyularda ve yerlerde insanlara ait kemik ve elbiseler ortaya çıktığını söyledi.

Dargeçit ilçesinde kazı alanlarının genişletileceğini belirten Kuzu, "Farklı alanlarda kazılar yapılacak. Mardin genelinde birçok faili meçhul cinayete giden yüzlerce insan var. Bunları araştırıyoruz." dedi.

İçkale'deki kazılar devam edecek

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İçkale bölgesinde de yapılan faili meçhul kazılarında 30'a yakın kafatası kemiği çıkartılarak Adlî Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İçkale'nin sit alanı olması sebebiyle hassas kazı yaptıran savcı, bölgede bulunan Artuklu höyüğünün çevresine kadar olan bölümü kazmıştı. Ancak bölgenin yağışlardan dolayı balçığa dönüşmesi yüzünden çalışmalara ara verilmişti. Buradaki kazılara, bölgedeki zeminin biraz kurumasından sonra devam edilecek.