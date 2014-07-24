Savcı Fikret Seçen: 17 Aralık soruşturmalarıyla ilgim yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nden alındıktan sonra Gebze savcısı olan Fikret Seçen, hakkında çıkan haberler hakkında avukatı aracılığıyla açıklama yaparak “17-25 Aralık soruşturmalarıyla doğrudan ya da dolaylı bir ilgisinin olmadığını” söyledi.

Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında (24.07.2014) “17 Aralık ve TIR savcıları hedefte” şeklindeki haberine eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Gebze savcısı Fikret Seçen’in avukatı Faruk Seçen’den yanıt geldi. Avukat Seçen tarafından yapılan tekzip ve açıklamada, “Savcı Seçen’in 17-25 Aralık soruşturmalarıyla doğrudan ya da dolaylı bir ilgisinin olmadığının, ancak kasıtlı olarak ilişkilendirilmeye çalışıldığı” ifade edildi.

Açıklamada “iftira ve karalama maksadıyla yapılan bu yalan haberler o kadar baştan savma ve masa başında çamur at izi kalsın mantığıyla hazırlanmıştır ki savcıların yapmış olduğu soruşturmada MİT Müsteşarı Hakan Fidan sadece ifadeye çağrılmış olup soruşturmanın hiçbir aşamasında soruşturma savcıları tarafından adı geçenle ilgili gözaltı ve yakalama kararı çıkartılmamıştır” denildi.

Avukat Faruk Seçen’in açıklama ve tekzip metninin tamamı şöyle:

“24 Temmuz 2014 tarihli Sabah Gazetesi’nin bir ve on altıncı sayfalarında ve ayrıca aynı gazetenin internet sitesinde yayımlanan “ 7 koldan abluka ” başlıklı yazılarda, “Basını Yönlendirdi konuşma balonu içinde müvekkil resmine yönlendirme çubuğu yapılarak “Basını Yönlendirdi” FİKRET SEÇEN-: 17-25 Aralık operasyonlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiliydi. Operasyonu yapacak savcılarla gizli toplantılar yapıp talimatlar verdi. Gazetecilerin yönlendirilmesi faaliyetini o yürüttü. Askeri casusluk soruşturması bahanesiyle Gölcük Donanma Komutanlığı’nın İstihbarat Şubesi’ne girdi. Donanma’nın kozmik odasına yaptığı usulsüz operasyonla büyük tepki çekti.” Yazısı ile birlikte aynı sayfada 2 numaralı başlıkta “2- 7 ŞUBAT MİT KRİZİ İstanbul’daki KCK soruşturması kapsamında, MİT mensuplarına kumpas kuruldu. KCK’nın faaliyetlerine yönelik gizli bir operasyon yürüten MİT mensupları, koordinasyon sağlamak için olayı aynı kapsamda çalıştığı izlenimi veren savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya’ya anlattı. Ancak her iki savcı ve Başsavcıvekili Fikret SEÇEN kendilerine aktarılan kozmik bilgileri MİT mensuplarına karşı yürütmek istedikleri operasyonda delile dönüştürerek önce MİT mensuplarını takibe aldı ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan için gözaltı kararı çıkardı. Bu yolla elde edilen devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin paralel yapının eline geçtiği yönündeki ihbarlar araştırılacak” şeklinde kamuoyunu yönlendirmeye yönelik gerçek dışı ve iftira niteliğindeki iddialar nedeniyle, bu tekzip ve düzeltme hakkını kullanma zarureti hasıl olmuştur.

17 ve 25 Aralık soruşturmaları Memur Suçları bürosu ve Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar bürosu ile TMK 10. maddesiyle yetkili başsavcı vekilliklerine bağlı savcılarla yürütülmüş soruşturmalar olup müvekkil ile doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir ilgisi olmadığı halde gerçek dışı haber ve iftiralarla müvekkil söz konusu dosyalarla ilişkilendirmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu yazıda iddia edildiğinin aksine müvekkilin soruşturmalarla ilgili bilgisi olmadığı gibi bilmediği bir soruşturmayla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi mümkün değildir. Kaldı ki müvekkilim daha önce de görev yaptığı birimlerde de yürütülen soruşturmalarla ilgili basın mensuplarına hiçbir zaman sözlü açıklamada bulunmamış açıklamaları yazılı yapmayı tercih etmiştir. Hal böyleyken kendisinin görev alanına girmeyen soruşturmayla ilgili basını yönlendirdiğine ilişkin haberde tamamen iftira niteliğindedir.

Ayrıca Şubat 2012 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı(CMK 250 Yetkili) nezdinde Cumhuriyet Savcıları Sadrettin SARIKAYA ve Bilal BAYRAKTAR tarafından Terör Örgütü KCK ya yönelik bir soruşturma sırasında görevli MİT mensupları tarafından ne soruşturmayı yürüten savcılara nede şahsıma yazılı ya da sözlü gizli bir bilgi verilmemiş veya böyle bir bilgi hiçbir soruşturmada kullanılmamıştır. Kaldı ki iftira ve karalama maksadıyla yapılan bu yalan haberler o kadar baştan savma ve masa başında çamur at izi kalsın mantığıyla hazırlanmıştır ki Savcıların yapmış olduğu soruşturmada MİT Müsteşarı Hakan FİDAN sadece ifadeye çağrılmış olup soruşturmanın hiçbir aşamasında soruşturma savcıları tarafından adı geçenle ilgili gözaltı ve yakalama kararı çıkartılmamıştır.

Bu kadar basit doğru bir bilgiyi dahi internette yapacakları araştırmayla öğrenebilecekken hiçbir araştırmaya gerek duymadan masa başında sadece müvekkile iftira atmak ve hedef göstermek maksadıyla bu yalan haberlerin yapılması tercih edilmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında gerçek habere yapmak yerine, yalan ve iftiralarla yapılan söz konusu haberin, müvekkilin şahsını karalama, kamuoyu nezdinde küçük düşürme ve belli kesimlere hedef göstermek amacıyla yapıldığı görülmektedir. Bu haberi yapan gazete, internet sitesi ve haberi hazırlayan muhabirler hakkında yasal yollara müracaat edilecektir.”