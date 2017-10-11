Savcı: 'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor' deyince ateş etmeye başladı (3)

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POLİS MEMURU VE EŞİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında, savcı A

11 Ekim 2017 19:59

POLİS MEMURU VE EŞİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Korkuteli Adliyesi\'ndeki makam odasında, savcı A. Kadir Küçüköner\'i tabancayla dün vuran polis memuru Turgut Avcı ile aynı adliyede katip olarak görev yapan eşi Şerife Avcı, ifadelerinin alınması için Korkuteli Adliyesi\'ne sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında, \'cinayeti azmettirmek\' suçundan ilk olarak Şerife Avcı, polis tarafından adliyeye getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turgut Avcı ise adliyeye, jandarma eşliğinde getirildi. Korkuteli Adliye Sarayı\'nın arka girişinden getirilen Avcı çifti, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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