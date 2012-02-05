-Savcı Erzurum'a sevk edildi AĞRI (A.A) - 05.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giderken silahlı saldırıya uğrayan Hakan Kılıç, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına götürüldü. Ağır yaralı olan Kılıç, buradan askeri helikopterle Erzurum'a gönderildi. Kılıç saldırıya uğradığı sırada eşi ile çocuğunun yanında olduğu öğrenildi.