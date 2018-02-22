Savcı, Enis Berberoğlu hakkında verilen karara itiraz etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Enis Berberoğlu hakkında verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz etti.

Yerel mahkeme gerekçesinde "casusluk" suçundan verilen hükmü "bilgileri açıklamak" suçuna çeviren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "Sanığın herhangi bir yabancı devlet görevlisi veya terör örgütü yöneticisi ile temas halinde olduğuna, bu bilgileri bu maksatla elde edip yayınlanacağını bilerek Can Dündar'a vererek açıklanmasını sağladığına dair dosyada bir delil yoktur" demişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz etti.