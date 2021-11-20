Savcı, Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraatına itiraz etti

Ne olmuştu? Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkına yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 23 Kasım 2020'de tutuklanmıştı. Dr. Şeyhmus Gökalp, 2,5 ay tutuklu kaldıktan sonra, 10 Şubat 2021'de tahliye edilmişti. Gökalp hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın 15 Ekim'de görülen 3. duruşmasında savcı, beyanları dosyanın temelini oluşturan tanığın ifadesini değiştirmesine rağmen üst sınırdan ceza istemişti. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) gönüllüsü. Diyarbakır'da Deva Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde (OSGB) işyeri hekimi ve pratisyen hekim. 1977 Nusaybin doğumlu, 2002'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Tabip Odası'nda 2004-2008 döneminde Denetleme Kurulu, TTB'de 2014-2016 döneminde Büyük Kongre Delegesi ve Merkez Konsey üyesiydi. "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yapan TTB'ye 30 Ocak 2018'de de polis operasyonu düzenlenmişti. O dönem TTB Merkez Konseyi üyesi olan Dr. Gökalp gözaltına alınan doktorlar arasındaydı. Doktorlar, savcılık ve hakimlik ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.