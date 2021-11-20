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Savcı, Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraatına itiraz etti

İtiraz üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf layihasını hazırlamak üzere mahkemeden gerekçeli kararın tebliğini istedi

20 Kasım 2021 14:00

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki beraat kararına savcı itiraz etti.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, bugün (19 Kasım) "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi. MA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Fatih Güngör, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle beraat kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf layihasını hazırlamak üzere mahkemeden gerekçeli kararın tebliğini istedi.

Ne olmuştu?

Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkına yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 23 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Dr. Şeyhmus Gökalp, 2,5 ay tutuklu kaldıktan sonra, 10 Şubat 2021'de tahliye edilmişti.

Gökalp hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 15 Ekim'de görülen 3. duruşmasında savcı, beyanları dosyanın temelini oluşturan tanığın ifadesini değiştirmesine rağmen üst sınırdan ceza istemişti.

Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) gönüllüsü. Diyarbakır'da Deva Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde (OSGB) işyeri hekimi ve pratisyen hekim.

1977 Nusaybin doğumlu, 2002'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulundu.

Diyarbakır Tabip Odası'nda 2004-2008 döneminde Denetleme Kurulu, TTB'de 2014-2016 döneminde Büyük Kongre Delegesi ve Merkez Konsey üyesiydi.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yapan TTB'ye 30 Ocak 2018'de de polis operasyonu düzenlenmişti. O dönem TTB Merkez Konseyi üyesi olan Dr. Gökalp gözaltına alınan doktorlar arasındaydı. Doktorlar, savcılık ve hakimlik ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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