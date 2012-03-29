Savcı Dink cinayeti kararını temyiz etti

Hrant Dink kararına itiraz eden Savcı Hikmet Usta, mahkemenin eksik soruşturma ile hüküm verdiğini söyleyerek kararı temyiz etti. Usta, ''Madem örgüt var, delil yok o zaman savcılığa soruşturma yapılması konusunda yazı yazılmalıydı'' dedi.

Dink kararına itiraz eden savcı Hikmet Usta, "Sanıkların, Ergenekon davası sanıkları ile eylem ve amaç birliği içinde bulundukları, ana yapı Ergenekon ile Trabzon'daki hücresel yapının aynı suç işleme DNA ve gen özelliklerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Mahkeme yargılama sürecinde olduğu gibi gerekçeli kararında Ergenekon terör örgütü yapısına değinmemeye, adını bile anmamaya özen göstermektedir" dedi.

Usta sözlerine şöyle devam etti:

Mahkeme 'Örgütün var delilin yok' olduğunu düşünüyorsa, delil toplamaya devam etmeli ve savcılığa soruşturma yapılması konusunda yazı yazmalıydı. Soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedilmesi, Ergenekon dosyalarının incelenmemesi ve mevcut sanıklarla birlikte yargılanmaları gereken kişilerin davaya dahil edilmemesi suretiyle eksik soruşturma ile hüküm kuruldu."