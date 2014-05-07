Savcı Demir'den Kılıçdaroğlu'na: Ben Afşin Bey'in torunuyum, böyle biline!

HSYK'nın Edirne'de görevlendirme yazısı gönderdiği İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, karara itiraz edeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün kendine yönelik sözleriyle ilgili olarak DHA'ya konuşan Demir "Ben Kahramanmaraşlı Mehmet Demir'im. Soyum sopum bellidir. Afşin Bey'in torunuyum. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu husus böyle bilinsin" dedi.

Savcı Mehmet Demir, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlerle ilgili olarak şunları söyledi:

'Diplomaları yarıştıracak olursak'

"1- Diplomayı nerden aldığımı sormuş. Ben 1983 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. Diplomayı Kılıçdaroğlu'ndan almadım. Eğer diplomaları yarıştıracak olursak; diplomaları yan yana koyduğumuzda Kılıçdaroğlu'nun diploması benim diplomam yanında gözyaşları içinde kalır. Benim diplomamın sadakasını versem Kılıçdaroğlu'nun diploması 15 yıl açlık çekmez.

'Ben Maraş'lı Mehmet Demir'im'

2- Bana, 'sen kimsin' demiş. Ben Kahramanmaraşlı Mehmet Demir'im. Soyum sopum bellidir. Afşin Bey'in torunuyum. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu husus böyle bilinsin.

'Bozulmamış saygısız'

Ayrıca bana, 'savcı bozuntusu' demiş. Yaptığım işi hiç eleştirmeden doğrudan şahsıma saldırmış. Ben de çıkıp şimdi O'na, 'bozulmamış saygısız' veya 'bozuntu olmayan nezaketsiz' desem ayıp olmaz mı?

'Suç duyurusunda bulunacağım'

Yasama üyesi olan bir şahsın yargı mensubu olan bir Cumhuriyet savcısına bu kadar ayarı kaçmış şekilde saldırması ve hakaret etmesi suçtur. Hem suç duyurusunda bulunacağım hem de tazminat davası açacağım.

Sehven çıkarılmış ve bu şekilde olduğu açıklanmış bir davetiye nedeniyle şahsıma yönelik bir linç girişimi ve hakaret eylemleri hakkaniyete uygun değildir.

'Hsyk'nın işlemleri şaibelidir'

HSYK'nın kararı usule, yasaya, nezakete ve adalete uygun değildir. Sehven davetiye göndermenin müeyyidesi de bu değildir. Hakkımda daha önce inceleme veya soruşturma başlatmadan geçici görevle Edirne'ye göndermesi şaibeli bir işlemdir.

Kaldır ki 4 ay önce adalet.org isimli sitede yazdığım bir yazıda da belirttiğim gibi 26 Aralık 2013'ten sonra darbeye destek anlamına gelecek açıklamalar yapan HSYK'nın 13 üyesi şaibeli hale gelmiştir. O yazıda da belirttiğim gibi benim hakkımda da yapacakları bütün işlemler şaibelidir.