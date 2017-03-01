Savcı, "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe öğretmene hapis cezası istedi!

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanan ve “İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyen Öğretmen Ayşe Çelik için 7.5 yıl hapis istendi.

dihaber’de yer alan habere göre, Çelik’e destek olmak için kendilerini "ihbar" eden 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazarın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Ayşe Çelik katılmazken, çok sayıda sanık duruşmada hazır bulundu. Avukatların savunması ile başlayan duruşma da iddia makamı mütalaa sundu.

Savcı, Ayşe öğretmen için “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 7 buçuk yıla kadar ceza talebinde bulunurken, Ayşe Öğretmene destek olmak için kendilerini ihbar eden 38 kişi içinde beraat talebinde bulundu.

Beyaz Show'un Yayın Yönetmeni ve Program Sorumlusu Sanık Kadir Turnalı hakkında "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan açılan soruşturmaya ilişkin savcı; mütalaasında, “mahkumiyetine yetecek delil elde edilemediği anlaşıldığından” beraatını istedi.

Savcı, Ayşe Çelik ile dayanışma amacıyla haklarında suç duyurusunda bulunan diğer sanıklardan, İbrahim Akın, Mevlüt Ülgen, Oya Engin, Ferhat Tunç, Yoslum, Halim Bulutoğlu, Ekrem Murat Çelikkan, Gürkan Develi, Kemal Özgül, Mehmet Şanar Yurdatapan, Gencay Gürsoy, Ayşenur İyidoğan, Gülseren Onanç, Dilek Gökşin Coşkun, Nergis Ovacık, Pınar Önen, Orhan Yilmaz Silier, Osman Gürhan Ertür, Orhan Alkaya, Halil Vecdi Sayar, Ayşegül Akış, Türkcan Baykal, Ayşe Erzan Silier, Neşegül Yaşin, Vedi Üner Eyüboğlu, İbrahim Sinemillioğlu, Bahri Bayram Belen, İsmail Aziz Ergin Cinmen, Nil Özsoy Dindar, Ahmet Dindar, Gülşen Denizhan, Süleyman Eryılmaz, Mehmet Tursun, Nazmiye Özen, Temel Demirer, Mahmut Konuk, Perihan Pulat, Sibel Özbudun Demirer ve Ercan Sadık İpekçi’nin “suçun unsurlarını oluşturmadığı anlaşıldığından” beraatları istendi.

Savcı mütalaasında, Ayşe Çelik'e ilişkin ise, Beyaz Show’a katıldığı ve yönetmen ile izleyicinin beklemediği bir şekilde konuştuğu kanaatine vardı. “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Çelik hakkında, 7 buçuk yıla kadar ceza talebinde bulunan savcı, “Türkiye ve dünya kamuoyuna, devlet güvenlik güçlerini saldırgan olarak gösterme eğiliminde olduğu” kanaatine vararak, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu Show programına telefonla katılan sanık Ayşe Çelik'in programda örgütünün eylemlerinin kamuoyunun dikkatinden kaçırmak ve olayların tek sorumlusunun devlet güvenlik güçleri olduğunu anlatmak amacı taşıdığı, konuşmanın tamamı incelendiğinde sanık Ayşe Çelik'in terör örgütünün olayları kamuoyuna güvenlik güçlerini sorumlu tutar şekildeki anlatma yönündeki amacına hizmet eder nitelikte olduğu, sanığın üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği dosya kapsamıyla sabit olduğundan sanık Ayşe Çelik'in eylemine uyan 3713 Sayılı yasanın 7/2, 5237 sayılı TCK'nin 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi.”

Sanıkların ve sanık müdafilerinin mütalaaya ilişkin savunmalarını bildirmeleri için duruşma 24 Nisan’a ertelendi.