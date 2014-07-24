Savcı Çimen: Başsavcı açıklamasının arkasında duramadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, polislere yönelik operasyonla ilgili açıklamasında “Selam-Tevhid soruşturması kapsamında Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanların ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın dinlendiğini” söyledi.

T24’ün “Başbakan’ı dinlemeye ilişkin bir mahkeme kararı var mı” sorusuna “Polemiğe girmek istemiyorum” yanıtı veren Salihoğlu hakkında, soruşturmanın savcısı Adnan Çimen’den yorum geldi. Twitter’dan açıklama yapan Çimen, “Sayın Başsavcı basın bildirisinin arkasında duramamıştır” dedi.

Çimen’in Twitter hesabından yazıkları şöyle:

“Buradan dün bir çağrı yapmıştım. Sayın Başbakan, bakanlar ve MİT Müsteşarı’nı dinlemişsem ispat edilirse istifa ederim diye beyanda bulunmuştum. Bu beyanım Sayın İstanbul Başsavcısı’na T24 isimli internet sitesi tarafından sorulmuş. Başsavcı cevaben ‘Polemiğe girmeyeceğim çocuk oyuncağı değil bunlar’ demiş. Görüldüğü üzere Sayın Başsavcı ‘Evet dinlenmiştir, belgeleri dosyadadır’ demek yerine soruyu geçiştirmiştir. Aslında polemiğe girecek bir husus bulunmamaktadır. Başsavcı bu kadar önemli bir hususta ‘Evet dinlenmiştir ya da hayır dinlenmemiştir’ demesi yeterlidir. Oysa Sayın Başsavcı basın bildirisinin arkasında duramamıştır. Anlayacağınız basın bildirisi dosya kapsamına aykırı ve yüzde 90’ı itibariyle gerçekleri yansıtmamaktadır.”

“Basın bildirisinin en önemli delillerinden biri şudur ki; soruşturmalarda usulsüz işlemlere ya da bir kısım suçların varlığına rastlanması halinde suçun faili hakim ya da savcı ise soruşturmanın bitmesine müteakip ilgili belgelerin üst yazıya bağlanarak suç duyurusu şeklinde HSYK’ya gönderilmesi gerekir. Sayın Başbakan’ı, bakanları ve MİT Müsteşarı’nı dinlemek Anayasal ve yasal suç olduğuna göre soruşturma savcıları olarak hakkımızda dinleme talep yazıları, mahkeme kararları ve telefon tapeleri üst yazısına eklenerek HSYK’ya suç duyurusunda bulunması gerekir. Bu suç duyurusu soruşturma savcısı, ilgili Başsavcı vekili ve Başsavcı’nın görevleri arasındadır. Bu ihbarı iletmemek suçtur.”

"24 Şubat’tan beri 5 aya yakın süre geçmesine rağmen HSYK'ya bu tarz bir suç ihbarı iletildiğine dair bir beyan varit olmamıştır. Şayet yoksa, ki olmadığına eminiz, o halde bu basın bildirisinin bizzatihi kendisi gerçeğe aykırı ve algı operasyonunun bir parçası değil mi?"