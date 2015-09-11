Savcı, Çarşı davasında 35 sanığın beraatını istedi

Kamuoyunda 'Çarşı davası' olarak bilinen, Gezi olaylarında 'hükümeti devirmeye teşebbüs' ettikleri iddiasıyla suçlanan 35 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların tamamının beraatını istedi.

İşte yaşanan komik diyaloglar

Çarşı Davası'nın duruşmaları sırasında sanıklar ile savcı arasında komik diyaloglar yaşanmıştı.

Hürriyet'teki habere göre, onlardan bazıları şöyle:

Hâkim: Darbeyle suçlanıyorsunuz.

Sanık Cem Yakışkan: Darbe yapacak gücümüz olsaydı Beşiktaş'ı şampiyon yapardık.

Hâkim: Gezi'de Show Tv muhabirinin basın kartına el koyarak boynuna takıp dolaştığın söyleniyor.

Sanık Musa Fırat: Yoooo.

Hâkim: Twitter'da "pıçaklarım" yazmışsın.

Sanık Engin Sarar: Bahattin diye karakter var onun lafı.

Hâkim: Bahattin çift a mı?

Hâkim: Koray moray hep beraber savaşıyoruz diye mesaj atmışsın?

Sanık İbrahim Erol: Ya basket maçları vardı, tribün savaşı o.

Hâkim: Benim davam var, ya öleceğim ya direneceğim diye mesaj atmışsın?

Sanık Işık: Evdeydim. Kız arkadaşıma hava atmak için yazdım.

Sanık Ayhan Unayıktürk: Milletvekillerini televizyonda görünce çıktım sokağa ben.

Hâkim: Polise bir şey yaptın mı?

Sanık: Ne yapayım?

'Hükümet düşer diye mesaj atmışsın'



Hâkim: "Beşiktaş'ta biri ölürse hükümet düşer hop hop asker el koyar" mesajı atmışsın?

Sanık Ayhan Uyanıktürk: Endişeydi o ya.

'Bir arkadaş hepsi öldü demişti'

Erol Özdil: Çarşı'nın kurucuları arasında yer alıyorum.

Hâkim: Bir arkadaş hepsi öldü demişti?

Hâkim: Telefonda Çarşı yürürse ihtilal olur demişsin?

Sanık Güray Sözmen: Ya Çarşı'yız, hissederiz öyle kendimizi, ne ihtilali?