T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı, Çarşı davasında 35 sanığın beraatını istedi

Gezi Parkı eylemlerine katılan Çarşı grubu üyeleri 'hükümeti devirmeye teşebbüs'le suçlanıyordu

11 Eylül 2015 14:06

Kamuoyunda 'Çarşı davası' olarak bilinen, Gezi olaylarında 'hükümeti devirmeye teşebbüs' ettikleri iddiasıyla suçlanan 35 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların tamamının beraatını istedi.

 

İşte yaşanan komik diyaloglar

 

Çarşı Davası'nın duruşmaları sırasında sanıklar ile savcı arasında komik diyaloglar yaşanmıştı.

Hürriyet'teki habere göre, onlardan bazıları şöyle:

Hâkim: Darbeyle suçlanıyorsunuz.

Sanık Cem Yakışkan: Darbe yapacak gücümüz olsaydı Beşiktaş'ı şampiyon yapardık.

Hâkim: Gezi'de Show Tv muhabirinin basın kartına el koyarak boynuna takıp dolaştığın söyleniyor.

Sanık Musa Fırat: Yoooo.

Hâkim: Twitter'da "pıçaklarım" yazmışsın.

Sanık Engin Sarar: Bahattin diye karakter var onun lafı.

Hâkim: Bahattin çift a mı?

Hâkim: Koray moray hep beraber savaşıyoruz diye mesaj atmışsın?

Sanık İbrahim Erol: Ya basket maçları vardı, tribün savaşı o.

Hâkim: Benim davam var, ya öleceğim ya direneceğim diye mesaj atmışsın?

Sanık Işık: Evdeydim. Kız arkadaşıma hava atmak için yazdım.

Sanık Ayhan Unayıktürk: Milletvekillerini televizyonda görünce çıktım sokağa ben.

Hâkim: Polise bir şey yaptın mı?

Sanık: Ne yapayım?

 

'Hükümet düşer diye mesaj atmışsın'


Hâkim: "Beşiktaş'ta biri ölürse hükümet düşer hop hop asker el koyar" mesajı atmışsın?

Sanık Ayhan Uyanıktürk: Endişeydi o ya.

 

'Bir arkadaş hepsi öldü demişti'

 

Erol Özdil: Çarşı'nın kurucuları arasında yer alıyorum.

Hâkim: Bir arkadaş hepsi öldü demişti?

Hâkim: Telefonda Çarşı yürürse ihtilal olur demişsin?

Sanık Güray Sözmen: Ya Çarşı'yız, hissederiz öyle kendimizi, ne ihtilali?

ETİKETLER

çarşı davasısavcımütalaaberaathaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24