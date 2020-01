Savcı, Can Yücel'in mezarına yapılan saldırıya 4 yıl istedi

T24

Saldırıdan 3 ay sonra olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K. (20) ile amcası T.K. (61) hakkında ’ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Can Yücel’in 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle, geçen yıl 12 Ağustos’ta yapılan anma töreni sırasında birkaç kişinin şarap içip mezarın üzerine şarap dökmesiyle başlayan kriz, bundan 1 hafta sonra usta şairin mezarının parçalandığının ortaya çıkmasıyla noktalandı. Saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturma sonucu, olay gecesi mezarlık çevresinde görülen bir otomobilden yola çıkan polis, geçen Kasım ayında Ş.K. ile amcası T.K.’ya ulaştı.Datça Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianameyle de Can Yücel’in mezarına yapılan saldırıyla ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, saldırı, sanıldığı gibi gece yarısı değil 18 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında yapıldı. Karı- koca 2 görgü tanığının verdiği ifadelerde, mezarlığın yakınındaki evlerinde saat 21.00 sıralarında, mezarlık yönünden balyoz sesleri duyduklarını, gürültü üzerine terasa çıkınca farları açık çalışır durumda bekleyen bir otomobil gördüklerini söyledi. Görgü tanıkları balyoz seslerinin yaklaşık 10 dakika kadar devam ettiğini, seslerin kesilmesinden sonra otomobilin hareket ederek, Marmaris Caddesi yönüne doğru gittiğini anlattı.Şüphelilerden Ş.K.’nın savcılığa verdiği ifadesinde de olay gecesi emanet bir otomobille aynı saatlerde mezarlığa gittiğini, uzaktan T.K.’yı elinde bir cisimle mezarı kırarken gördüğünü daha sonra da olay yerinden uzaklaştığını, kendisinin bir suçu olmadığını anlattı. T.K. yine savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Öte yandan, ilk duruşma Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Mart Çarşamba günü yapılacak. Olayın şüphelileri oldukları iddia edilen Ş.K. ile amcası T.K.’nın tutuksuz olarak yargılanacakları davaya, Can Yücel’in eşi Güler Yücel de müşteki sıfatıyla katılacak.