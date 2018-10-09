Savcı 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenler hakkında mütalaa verdi

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için kamudan ihraç edilerek haklarında dava açılan barış akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talep etti. Akademisyenler ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya'da yaşayan sanıklardan Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı Ömürhan Dur'un celse arasında mütalaasını sunduğu belirtildi. Mütalaada, PKK'nın eşbaşkanı Bese Hozat'ın örgüt güdümündeki medya aracılığıyla "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" şeklindeki açıklaması üzerine sanıkların, PKK'ya yönelik Güneydoğu bölgesinde başlamış olan mücadeleyi kastederek "Bu suça ortak olmayacağız" şeklinde başlayan bildiriye internet ortamında imza atarak destek oldukları, sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında bu durumu kabul ettikleri belirtildi.

1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisleri talep edildi

Sanıkların terör örgütünün bölücü faaliyetlerini demokratik bir hareket, yasal sınırlar içerinde bu faaliyetleri engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin operasyonlarını ise suç ve katliam olarak niteledikleri belirtilen mütalaada, bölücü örgütün suç tarihinde ve öncesinde il ve ilçelerde hendek kazmak, molotof kokteyli atmak, güvenlik güçlerini ikamet ettikleri konutlarında bile şehit etmek gibi cebir ve şiddet içerikli eylemleri dikkate alındığında sanıkların söz konusu bildiriyi imzalamak suretiyle örgütün bu nitelikte yöntemlerini meşru göstermeye çalıştıkları kaydedildi. Mütalaada, her ne kadar sanıkların eylemlerinin TCK 301. maddesinde yazılı suçu oluşturabileceği dikkate alınarak durma kararı verilerek dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmişse de sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak "Terör örgütünün propagandası yapma" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığından 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Duruşma ertelendi

Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında sanıklar ve avukatları adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Duruşmanın 28 Ocak tarihine bırakıldığını belirten Esra Mungan, demokratik bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Avukat Oya Meriç Eyüpoğlu da dayanışma çağrısında bulundu.(DHA)