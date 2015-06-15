Savcı bu kez 'çocukların rızası var' demedi

Diyarbakır'da kendini subay olarak tanıtıp 14 yaşındaki 3 kız çocuğunu evine götürerek esrar içirdiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 150 yıl hapis cezası istenen 42 yaşındaki U.Ç.'nin yargılandığı davada, mütalaada değişiklik yapıldı. DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre; savcı Şaban Özdemir, önceki celse kullandığı 'çocukların rızası var' ifadesini bu kez kullanmadı. Savcı Ödemir, sanığın 12 yıldan 48.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın 15 yaşından küçük mağdurlar G.D. ve N.K.'ya birden çok kez porno görüntüler izlettiğini belirten savcı, sanık U.Ç.'nin 'Basit cinsel istismar', 'Cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocukları müstehcen yayınları seyretmeye teşvik' ve 'Mermi bulundurmak' suçlarından cezalandırılmasıni istedi.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık U.Ç. katılmazken taraf avukatları, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan mağdur avukatı Ercan Yılmaz, savcı görüşünü kabul etmediğini belirterek, "Savcı çocuklardan birinin 15 yaşından büyük olduğunu söylemiş. Bu bilgi yanlıştır. Adli Tıp Kurumu raporunda olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu belirtilmiş. Suçun nitelikli halinin işlendiği sabittir. Mağdurlara karşı hile ve tehdit ile suç işlenmiştir. Sanığın nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılması gerekir. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Davaya müdahil olmak istiyoruz'

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına davaya katılan avukat Gazal Bayram Koluman ve Çiğdem Ertak ise baroların hukukun üstünlüğünü koruma görevlerinin bulunduğunu belirterek, "Biz davaya müdahil olmak istiyoruz. Kamuya mal olan ve kamunun zarar görme ihtimali bulunan dosyalarda baronun müdahil olabileceği açıktır. Bugüne kadar güvelik güçleri bu konuda bize bir bildirimde bulunmadı. Bu durumu ancak basına yansıması halinde öğrenebiliyoruz. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulünü istiyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay da davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Baro ve bakanlığın katılma taleplerinin kabulünü isteyen savcı Şaban Özdemir, önceki celse sunduğu mütalaayı biraz değişiklikle aynen tekrar ettiğini belirterek, sanığın mağdurlar N.K. ve R.A.'ya uyuşturucu içirdiği iddiasıyla açılan davadan beraatini istedi. Mağdur R.A.'ya yönelik 'Cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Cinsel saldırı' suçunun işlediğine dair cebir, tehdit ve hile kullandığına ilişkin kesin delillerin bulunmadığını belirten savcı, sanığın bu suçtan beraatini talep etti. Savcı önceki mütalaasında da aynı istekte bulundu.

Bir önceki celsede R.A.'ya yönelik 'cinsel saldırı' suçunun mağdurun kendi rızası doğrultusunda gerçekleştiğini belirten savcının, bu kez 'rızası vardı' ifadesini mütalaadan çıkardığı görüldü.