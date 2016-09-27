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Savcı Bharara'dan Erdoğan'a 'FETÖ' yanıtı

Erdoğan, Savcı Bharara'nın Türkiye’de daha önce 'FETÖ' tarafından ağırlandığını ileri sürmüştü

27 Eylül 2016 11:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York’taki Başsavcı Preet Bharara’ye dönük suçlamalarını Bharara’nın sözcüsü reddetti.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Sözcü James Margolin, Bharara’nın daha önce hiç Türkiye’ye gitmediğini söyledi. Erdoğan, geçen hafta New York’tan Ankara’ya dönerken, “Savcı Bharara da hâkim Richard Berman da Türkiye’de daha önce FETÖ tarafından ağırlanmış isimler” demişti.

Buna karşılık, Erdoğan’ın suçladığı ikinci isim Yargıç Berman’ın 2014’te Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen YKK avukatlık bürosu tarafından İstanbul’da bir sempozyuma davet edilerek ağırlandığı ortaya çıkmıştı.  

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