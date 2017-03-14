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Dünya

Savcı Bharara, Trump'ın telefonuna çıkmamış

"Başkan, Bharara’yı hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek ve başarı dilemek için ulaşmaya çalıştı"

14 Mart 2017 10:28

ABD’de Donald Trump yönetimi tarafından görevden ayrılması istenen 46 savcı arasında yer alan Manhattan Federal Başsavcısı Preet Bharara’ya istifa talebinden önce Beyaz Saray’ın başsavcının telefonuna ‘Trump’ı araması için’ not bıraktığı, ancak başsavcının bunun yerine Adalet Bakanlığı’ndaki üslerine başvurduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York Times’a bir başkanın, bir başsavcıyı araması alışıldık bir şey değil. Perşembe günü Bharara da telefonuna Beyaz Saray’ın telefon beklediğine dair sesli mesaj aldığında, doğrudan bir başkanla görüşmenin etik olup olmadığını araştırmak istedi. Bharara ve yardımcısı eski uygulamaları araştırıp ‘başkanın hangi konuda görüşmek istediğinin belli olmadığı’ gerekçesiyle Adalet Bakanı Sessions’ın ofisini aramayı uygun gördüler. Üç gün sonra konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Başkan, Bharara’yı hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek ve başarı dilemek için ulaşmaya çalıştı” açıklaması yaptı.

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