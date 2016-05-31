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Savcı Bharara, Enes Kanter'e Twitter'dan mesaj yolladı

Bharara'nın Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Enes Kanter'e yolladığı mesaj dikkat çekti...

31 Mayıs 2016 11:09

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ı ABD'de tutuklatan New York savcısı Preet Bharara, Twitter’da Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Oklahoma City Thunder oyuncularından Enes Kanter'e mesaj yolladı.

Bharara, NBA Batı Konferansı finalinin 7. ve son maçında son şampiyon Golden State Warriors'a 96-88 yenilen Oklahoma City'i gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. Enes Kanter'in Zarrab'ın tutuklanmasının ardından 23 Mart'ta kendisine "Yaptığın işle gurur duyuyorum. Böyle devam et adalet avcısı" notuyla attığı tweeti alıntılayan Bharara, "Şampiyonluk avın Her ne kadar sona ermiş olsa da, sani ve takımını gösterdiğiniz performanstan ötürü tebrik ediyorum" karşılığını verdi.

Zarrab'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği savcı Bharara, Twitter'da 7 bin civarında takipçiden, 300 bin takipçiye ulaşmıştı. Zarrab dosyasına 17 Aralık'ı da ekleyen Bharara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da Twitter'dan kısa süreli takibe almıştı. 

Bharara'nın Enes Kanter tweeti şöyle:

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