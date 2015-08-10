'Savcı Bey, A Haber'i unuttu'

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği adliye baskınıyla ilgili fotoğrafları yayımlayan gazetelere "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin olarak, "Şehit savcının rehin alınma görüntüleri ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok sevdiği kanal A Haber'de yayınlanmıştı" dedi. "RTÜK bu nedenle kanala uyarı cezası da verdi ama savcı bey, nedense 'terör propagandası' davasını kanal için açmadı" diyen Yılmaz, "Açmadı, çünkü kendisine verilen talimatta o kanal yer almıyordu" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "İç güvenlik operasyonu mu dediniz?" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

'Savcı Bey yandaş televizyonu unuttu'

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan adliye baskını ile ilgili fotoğrafları yayınlayan gazetelere dava açıldı.

Davayı açan savcının iddiasına göre bu fotoğraflarla "terör örgütü propagandası" yapılıyormuş!

Bu "terör örgütü propagandası" iddiasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ortaya atmıştı.

Devletin iki tepe yöneticisinin iddiasının savcılık iddianamesine dönüşmesi de gecikmedi, çünkü bu ülkede artık bu işler böyle yürüyor.

Onlar bu iddiayı ortaya atarken biliyorlardı ki gazetecileri suçlarlarsa dikkatleri dağıtabilirler.

Nitekim öyle de oldu, böyle bir olayı önleyemeyen hükümetin sorumluluğu konuşulamadı bile.

Savcılar da aldıkları talimatı yerine getirdiler ve bu gerekçeyle muhalif basına davaları dayadılar.

Eminim şimdi savcılıktan bir açıklama yapılacaktır: Hayır, biz talimatla harekete geçmedik, suçu kovuşturuyoruz filan falan...,

Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü şehit savcının rehin alınma görüntüleri ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok sevdiği kanalda yayınlanmıştı.

Hatta bu kanala "yarı resmi" bile diyebiliriz.

Kanalın sahibinin kim olacağına Erdoğan karar vermişti, havuz kurulma hikâyelerini hatırlayalım.

Kanalı yöneten kişi de damat milletvekili Berat Albayrak'ın kardeşinden başkası değil, yani bu bir tür aile işi sayılabilir.

Şehit savcının rehin alınma görüntülerini Türkiye ilk kez bu kanalda, Can Okanar'ın programında izledi.

RTÜK bu nedenle kanala uyarı cezası da verdi ama savcı bey, nedense "terör propagandası" davasını kanal için açmadı. Açmadı, çünkü kendisine verilen talimatta o kanal yer almıyordu.

Açmadı çünkü amaç, "terör propagandasını" cezalandırmak değil, her türden muhalif medyaya gözdağı vermek, parmak sallamak!

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