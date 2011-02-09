-SAVCI BERLUSCONİ'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR MİLANO (A.A) - 09.02.2011 - İtalya'da Milano Savcılığı, Başbakan Silvio Berlusconi'nin reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek için para ödemek ve görevini kötüye kullanmak suçlarından derhal mahkemeye çıkarılmasını istedi. Milano Savcılığından yapılan açıklamada, dava dosyasının mahkemeye sunulduğu bildirildi. Savcılık, daha önce bu konuda başvuruda bulunulacağını duyurmuştu. Başvuruyu inceleyecek olan yargıcın, talebin kabul edilip edilmemesi konusunda 5 gün içerisinde karar vermesi bekleniyor. Başbakan Silvio Berlusconi, Milano Savcılığının suçlamalarını "iğrenç" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Berlusconi, "Ülkenin haysiyetini incittiğimiz ve çamur attığımız için üzgünüm. Sadece yıkıcı hedefleri olan bu hareketin bedelini kimin ödeyeceğini kendime soruyorum" diye konuştu. "Her zamanki gibi devletin ödeyeceğini" söyleyen Berlusconi, kendisi için endişelenmediğini ifade ederek, "Ben dünyadaki çocuklar için hastane yaptırarak hayatını geçirebilecek olan zengin bir beyim" ifadesini kullandı. Adı sık sık skandallarla anılan Başbakan Berlusconi, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.