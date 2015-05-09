Savcı, Berkin Elvan'ı anan gençleri DHKP-C'li ilan etti!

Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda slogan atıp yere kırmızı boya döken dört "anarşist genç" hakkında "terör örgütü üyeliğinden" dava açıldı.

Gerekçe: DHKP-C bağlantılı olduğu iddia edilen bir internet sitesinde Berkin Elvan'ı anma çağrısı yapıldı!

İstanbul ’daki Gezi Parkı gösterilerine katılan 14 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı biber gazı fişeğinin çarpması sonucu 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti. Elvan’ın bu yılki ölüm yıl dönümünde kendilerine “Anarşist Faaliyet” adını veren gruba üye sekiz kişi, Gezi Parkı merdivenlerine çıkarak, “Berkin burada, biz buradayız” ve ”Katil polis hesap verecek” diye slogan attı. İddiaya göre polislerin “Dağılın” uyarısını dinlemeyen anarşistler, ellerindeki kırmızı renkli boyayı merdivenlere döktü. Bunun üzerine sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, bu sekiz kişiden, yaşları 18’den büyük olan Deniz Benol, Murat Gökkabak, İlyada Erkuş ve Mine Yılmazoğlu hakkında hazırlanan iddianamede; “www.halkinsesitv.com” adlı internet sitesinin yasadışı DHKP/C ile bağlantılı olduğu, bu siteden yapılan haberler ve boykot çağrısı üzerine Taksim’de gösteri düzenlendiği iddia edildi. Kendilerinin anarşist olduğunu ifade eden dört gencin, Taksim Meydanı’na çıkıp Berkin Elvan’ı anmaları nedeniyle “Terör örgütü üyesi olarak kabul edilmeleri gerektiği” savunuldu. Bu nedenle haklarında “terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası, hakaret ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal” suçlaması yöneltildi. Yaşları 18’den küçük olan dört çocuk hakkında soruşturma ise sürüyor.