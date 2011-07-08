-SAVCI BERK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden haberler ve sızdırılan belgelere ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, basın yayın organlarında yer alan soruşturmanın gizliliğini ihlal edici haberler, fotoğraflar ve belgelerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak. Buna göre, Soruşturma savcısı Mehmet Berk, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının basın savcısı olan İsmail Göktürk aracılığıyla Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmanın gizliliğini ihlal eden haberler ve emniyetten sızdırıldığı iddia edilen belgelerle ilgili suç duyurusu yapacak.