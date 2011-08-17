Savcı Berk, Aziz Yıldırım'ın iddialarını yalanladı

T24- Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, asılsız ve gerçek dışı iddiaların temel amacının, soruşturma makam ve mercilerinini baskı ve etki altına almak, kamuoyunu yönlendirme olduğu konusunda kuşkularının bulunmadığını bildirdi.



Savcı Berk, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görevli basın mensuplarına gönderdiği yazılı basın açıklamasında, bugün bir gazetede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010/2287 sayılı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ve tutuklanan şüpheli Aziz Yıldırım tarafından, Cumhurbaşkanına bir mektup gönderildiği haberinin yer aldığını hatırlattı.

Açıklamada, mektubun içeriğinde kendisi kast edilerek, ''Sayın savcı, benden daha ünlü bir kişiyi alacağını söylemiştir. Bu kişi kimdir ve neden hala çağrılmamış ya da gözaltına alınmamıştır?'' şeklinde beyanların yer aldığı ifade edilerek, yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin veya diğer tarafların ünlü, sade vatandaş tarzında nitelendirilmeleri veya kendilerine bu sıfatlarına göre muamele gösterilmesinin söz konusu olmadığı anlatıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Kaldı ki tarafımızca da adı geçenin ifadesi alınırken, kesinlikle ne belirtilen cümlelerle ne de cümlede kastedilen düşünceyi çağrıştırabilecek şekilde bir ifade kullanılmamıştır.

Soruşturmaya konu son 5 maçta şike olduğu ve maçların skorlarını maçlar oynanmadan önce bildiğimiz şeklinde hiçbir ortamda değerlendirme yapılmamış, görüş açıklanmamış olup, buna dair düşünce yorum ve duyumlar tamamen hayal mahsulüdür.





Söz konusu asılsız ve gerçek dışı iddiaların temel amacının, soruşturma makam ve mercilerini baskı ve etki altına almak ve kamuoyunu yönlendirmek olduğundan hiçbir kuşku bulunmamaktadır.''