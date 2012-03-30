Savcı: Andıç ve İrtica ile Eylem Planı davası Ergenekon davasıyla birleşsin

''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, davanın ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesi ve müdahillik taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi.

Buna göre mahkeme heyeti, bu davanın ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesi talebinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi.

Mahkeme, bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ile BDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın avukatları tarafından yapılan müdahillik talebi ile avukat Süleyman Küçüksucu'nun müdahillik talebinin de celse arasında incelenerek karara bağlanmasına hükmetti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Nisan 2012'ye erteledi.