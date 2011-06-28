-SAVCI ALAN'IN İTİRAZININ REDDİNİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı Celal Kara, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye isteminin reddine ilişkin yapılan itirazın reddini talep etti. Alınan bilgiye göre, Alan'ın avukatının İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından, görüşünün alınması amacıyla, bu mahkemede görev alan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'ya ulaştırıldı. Dilekçeyi inceleyen Kara, itirazın reddini talep etti.