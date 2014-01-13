Savcı Akkaş'tan suç duyurusu: Adli kolluk, yargı kararını uygulamadı!

Arzu Yıldız-Ankara

İstanbul'da 25 Aralık'ta operasyon hazırlığındayken, mahkemeden alınan gözaltı kararlarının uygulanmaması nedeniyle kameralar karşısına geçerek açıklama yapan TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, dosyadan el çektirilmesinin ardından suç duyurusunda bulundu.

Akkaş, suç duyurusunu bugün (13 Ocak 2014) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı. Akkaş'ın başvurusunda, arama ve gözaltı kararlarını uygulamayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü ile adli kolluğun tüm sıralı amirleri hakkında suç duyurusu yapıldı. Akkaş, dilekçesinde, şikâyetçi olduğu isimlere "mahkeme kararının uygulamama ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarını yöneltti.

Aralarında Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda ismi ifade vermeye çağıran ve çok sayıda gözaltı ve tedbir kararını içeren operasyonu 25 Aralık'ta başlatan Akkaş, daha sonra dosyadan el çektirilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan, "Yüz karası savcı, seninle işimiz bitmedi" sözleriyle tepki gösterdiği Akkaş'ın "Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle Yetkili Savcı olmasına rağmen, neden terörle ilgisi görünmeyen bir soruşturmayı yürüttüğü" sorusunu da yöneltmişti.