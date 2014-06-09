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Savcı Akkaş, koruma kararının kaldırılmasını yargıya taşıdı

Savcı Akkaş, koruma kararının kaldırılmasına ilişkin 6 Haziran Cuma günü yürütmenin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu

09 Haziran 2014 20:25

Arzu Yıldız

Hakkındaki koruma kararı geçen hafta kaldırılan eski İstanbul TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, söz konusu kararda yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesine başvurdu.

25 Aralık soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilen Akkaş, Tekirdağ’a atanmış daha sonra da kendisi hakkındaki koruma kararı kaldırılmıştı. 25 Aralık dışında örgütlü suçlar, Hrant Dink cinayeti gibi soruşturmaları yürütüyordu. Akkaş, koruma kararının kaldırılmasına ilişkin 6 Haziran Cuma günü yürütmenin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Noterler Birliği’nin 43.Olağan Kongresi’ne katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, T24’ün Akkaş’ın koruma kararının neden kaldırıldığı hususundaki sorusuna “bu benim işim değil, bilgim yok” diye yanıtlamıştı.

 

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