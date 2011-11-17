-Savcı 9 yıl istedi İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memurunun yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın, ''bilinçli taksirle öldürmek'' suçundan 3 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru Cengiz Yıldız katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri Gür, sanığın, ''bilinçli taksirle öldürmek'' suçundan 3 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını öngördü.