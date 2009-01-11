Savcı "Adli kontrol" istedi, mahkeme serbest bıraktı

Adli kontrol” nedir





5 serbest bırakma kararı daha

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ve emekli Kurmay Albay ilyas Çınar, “adli kontrol” talebiyle çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest serbest kaldı.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarınca, “adli kontrol” uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Kılınç ile emekli Kurmay Albay Çınar, hakim karşısına çıktı.İstanbul nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, herhangi bir adli kontrol uygulamasına gerek görmeyerek, emekli Orgeneral Kılınç ile emekli Kurmay Albay Çınar'ın serbest bırakılmasına karar verdi.Emekli Orgeneral Kılınç ile emekli Kurmay Albay Çınar, hakim ve savcıların kullandığı kapıdan çıktı. Çıkış sırasında, görüntü almaya çalışan gazeteciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Kılınç ile Çınar, ayrı ayrı otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.“Tutuklama” tedbirinin bir alternatifi olan adli kontrol koruma tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile hukukumuza getirilen yeniliklerden birisi. Kanun koyucu tarafından tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmak, yargılamanın tamamlanabilmesi için “insan haklarına yapılan orantısız müdahalelerin önüne geçmek” maksadıyla bağımsız bir kurum olarak uygulamaya konuldu.“Adli kontrol” uygulaması ise kişinin hürriyetine belirli alanlarda kısıtlama getirebiliyor:1. Yurt Dışına Çıkamamak2. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak3. Hakimin Belirttiği Merci veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin ya da Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak4. Her Türlü Taşıtları veya Bunlardan Bazılarını Kullanamamak ve Gerektiğinde Kaleme Makbuz Karşılığında Sürücü Belgesini Teslim Etmek5. Özellikle Uyuşturucu, Uyarıcı veya Uçucu Maddeler İle Alkol Bağımlılığından Arınmak Amacıyla, Hastaneye Yatmak Dahil, Tedavi veya Muayene Tedbirlerine Tâbi Olmak ve Bunları Kabul Etmek6. Şüphelinin Parasal Durumu Göz Önünde Bulundurularak Miktarı ve Bir Defada veya Birden Çok Taksitlerle Ödeme Süreleri Cumhuriyet Savcısının İsteği Üzerine Hakimce Belirlenecek Bir Güvence Miktarını Yatırmak7. Silah Bulunduramamak veya Taşıyamamak, Gerektiğinde Sahip Olunan Silahları Makbuz Karşılığında Adli Emanete Teslim Etmek8. Cumhuriyet Savcısının İstemi Üzerine Hakim Tarafından Miktarı ve Ödeme Süresi Belirlenecek Parayı Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak Üzere Aynî veya Kişisel Güvenceye Bağlamak9. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkum Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence VermekErgenekon savcısı Zekeriya Öz, aralarında eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in de bulunduğu 12 kişiyi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, aralarında Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan, Coşkun Umur, İlhami Ümit Handan, Özkan Bektaş ve Engin Erkılınçoğlu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına hükmetti.Barış Dalan’ın adliye önünde bekleyen yakınları, serbest kaldığı haberi gelince sevinç gösterisinde bulundu. Yakınları, Barış Dalan’ın çıkmasının ardından hep birlikte adliyeden ayrıldı.Şahin'e telefon sorgusuErgenekon savcısı Zekeriya Öz, İbrahim Şahin’e 120 sayfalık telefon dinleme tutanaklarını sordu ve sorgu 2 saat sürdü. İbrahim Şahin’in Emniyet’te susma hakkını kullandığı öğrenildi.Gürüz ve Küçük Emniyet'teAralırnda Prof. Kemal Gürüz ve Prof. Yalçın Küçük’ün de bulunduğu 5 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki polis sorgusu sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 subaydan 4’ü çıkarıldıkları tutuklanmıştı.“Ergenekon terör örgütü”ne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, dün adliyeye sevk edilen Albay Cengiz K, Albay Mustafa K, Üsteğmen Taylan Özgür K. ve Üsteğmen Muhammet S. nöbetçi mahkemece tutuklanmış, Kurmay Albay C.H ile Binbaşı E.Ç savcılıktan serbest kalmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon, gazeteci Tuncay Özkan, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belde Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Avukat Emcet Olcaytu ve 3 teğmenin de yer aldığı 24 şüpheli tutuklanmıştı.Olaya ilişkin tutuklanan ve aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever’in de olduğu bazı kişiler ise tahliye edilmişti.Soruşturmanın bir kısmının tamamlanması sonrası, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de yer aldığı 44’ü tutuklu 86 sanığa da dava açılmıştı.Dava ile soruşturma kapsamında toplam 72 kişi tutuklu bulunuyor.