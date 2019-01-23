Savcı: 15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı otelin koordinatlarını, FETÖ'cü askerler verdi

Akıncı Üssü Davası'nda savcının önceki gün açıkladığı mütalaada 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin koordinatlarının "FETÖ'cü askerler tarafından verildiği" ifade edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası'nda, Savcı Adem Gümüş esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe girişiminden 2 gün önce, 13 Temmuz 2016'da, aylık uçuş planlamasında olmamasına karşın 2 ayrı F-16 uçağı ile Dalaman'a uçtuğu ve Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel çevresinde keşif yaptığı ceride kayıtlarından anlaşıldığı belirtildi.

Savcı, Sönmezateş'in, Erdoğan'ın kaldığı otelin koordinatlarını Akıncı Üssü'ndeki Yarbay Veli Bilgin ve Ali Pehlivan'dan aldığını belirtti. Mütalaada ifadesine yer verilen itirafçı SAT komandosu Mustafa Özel de Erdoğan'ın Marmaris'te olacağına dair bilginin, darbe girişiminden bir gün önce geldiğini söyledi. Özel ifadesinde şunları anlattı:

Benim darbeden iki hafta önce haberim vardı. 5 gün önceki pazar günü tekrar bir irtibat durumu oldu. O esnada SAT komandosu Yüzbaşı Özay Cödel ile tanıştırıldım. Ayın 10'u ile 15'i arasında çeşitli planlamalar yapıldı. Bu planlamalardan bir kısmı çok üst düzey kişilere yönelikti. Cödel'in bana gösterdiği listedeki arkadaşlara ben haber verdim.