Savcı, "12 vali Bylock kullanıcısı" diyen Fatih Altaylı'dan bilgi aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "12 vali ByLock kullanıcısı" iddiası nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bilgi aldı. Olayı köşesinde okurlarıyla paylaşan Altaylı, "Meselenin üzerine ciddiyetle gidildiğini gördüm ve açıkçası mutlu oldum" dedi.

Altaylı, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sayın Savcı da anlattıklarımın soruşturmaya dahil edileceğini, ilgili yerlere gerekli bilgilerin verileceğini, bu bilgi paylaşımlarının önemli olduğunu söyledi."

Fatih Altaylı'nın "Bildiğimi anlattım" başlığıyla yayımlanan (13 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta “12 ByLock’çu vali” diye yazdım ve ertesi gün tepkisizliği eleştirdim.

O gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aradılar.

Son derece kibar bir şekilde, “Fatih Bey, pazartesi günü buyrun. Hem biraz sohbet ederiz, siz de bize yazınızdaki konu ve kişilerle ilgili bilgi verirsiniz” dediler.

Pazartesi sabahı erken saatte İstanbul Çağlayan’daki Adliye’deydim.

İstanbul ve çevre illerde FETÖ’nün yargı ve bürokrasideki yapısını araştıran ve son olarak da eski İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkındaki davanın iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Başsavcıvekili ile oturduk.

Ben bilgilerimi kendisiyle paylaştım.

Yazıma konu olan meselenin bildiğim tüm yönlerini eksiksiz, katkısız kendisine aktardım.

Meselenin üzerine ciddiyetle gidildiğini gördüm ve açıkçası mutlu oldum.

Sayın Savcı da anlattıklarımın soruşturmaya dahil edileceğini, ilgili yerlere gerekli bilgilerin verileceğini, bu bilgi paylaşımlarının önemli olduğunu söyledi.

Bir hata olmaması için çok dikkatli davrandıklarını söylüyor Sayın Savcı.

“Bağlantıları inceliyoruz. Sadece FETÖ evlerinde kalmak bir kriter değil. Okuldan mezun olduktan sonra bunlarla tüm bağını koparanlar var. Bağını sürdüren, toplantılara katılan, örgüt aidiyeti sürdürenler bizim hedefimiz. Çok detaylı inceliyoruz. Hiç kimsenin bize bu konularda en ufak bir telkini olmuyor. Bize verilen tek talimat ne olursa olsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmemiz. Emin olun çok zorlu bir iş. Hatasız ilerlemeye çalışıyoruz. Her ihbarı değerlendiriyoruz. İş çok. Yavaş gittiğimizi söyleyenler olabilir ama hatasız gitmeye çalışıyoruz” diyor.

“Anlattıklarınızı yazabilir miyim?” diye soruyorum.

“Yazabilirsiniz tabii” yanıtını alıyorum.

Savcı Bey’in anlattıklarını da aşağıdaki yazıda sizinle paylaşacağım.

1004 savcı, hâkim, 68 vali, kaymakam

FETÖ’nün yargı ve üst düzey bürokrasideki yapılanmasıyla ilgili soruşturmaları, bu işle özel olarak görevlendirilen bir Başsavcılık yürütüyor.

Önce üst düzey yargı ve bürokrasideki yapılanmanın Ankara’da tek merkezde ele alınması öngürülmüş.

Ancak daha sonra bunun bu şekilde çok yavaş ilerleyeceği ve aksayacağı anlaşılınca “bölgesel” görevlendirmeler yapılmış.

İstanbul’da bir başsavcı ve 4 savcıdan oluşan ekip Sakarya, Kocaeli ve Trakya’nın tamamından sorumlu olarak bu işi yürütüyor.

Görevin kendilerine verildiği nisan ayından bu yana cumartesi pazar dahil gece yarılarına kadar çalışmışlar.

“En yoğun iş bizde. Çünkü İstanbul’u da kapsadığı için en fazla hâkim, savcı, vali ve kaymakam bizim sorumluluk alanımızda. Tüm bilgileri tek tek değerlendiriyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata payını sıfıra indirmeye çalışıyoruz” diyor.

Kendi bölgelerinde bugüne kadar toplam 1004 hâkim ve savcı hakkında işlem yapmışlar. Bu şüphelilerden 160’ı için iddianameler tamamlanmış.

Bunlardan

- 449’u tutuklu

- 57’si hakkında yakalama kararı var

- 399’u adli kontrol altında

- 99’u ise daha sonra göreve iade edilmiş.

Vali ve kaymakamlarda ise durum şu:

- 29 tutuklu

- 2 yakalama kararı

- 19 adli kontrol

- 18 tedbire gerek görülmeyen

Gelelim FETÖ’cülük kriterleri için bir alttaki yazıya...