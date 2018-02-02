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Savaştepe'den Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11 bin seferberlik çöreği

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Savaştepe ilçesi halkı, büyüklerinin yaparak Çanakkale ve Kurtuluş savaşları sırasında askerlere gönderdiği, bugün ise düğün ve bayram gibi özel günlerde yapmaya devam ettiği seferberlik çöreğini,

02 Şubat 2018 18:44

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Savaştepe ilçesi halkı, büyüklerinin yaparak Çanakkale ve Kurtuluş savaşları sırasında askerlere gönderdiği, bugün ise düğün ve bayram gibi özel günlerde yapmaya devam ettiği seferberlik çöreğini, bu kez Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için hazırladı. Bir fırında gece gündez demeden 3 gün boyunca hazırlanan 11 bin seferberlik çöreği, dualar eşliğinde Afrin’e gönderildi.
Sosyal medyada ‘Savaştepe’nin Sesi’ adlı grupta bir araya gelen Savaştepeliler, Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik için seferberlik çöreği yaparak, gönderme fikrini paylaştı. Gönüllü vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları paralarla un, susam ve zeytinyağı gibi malzemeler aldıi. Ardından da Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Sarıbeyler Mahallesi’ndeki bir fırında seferberlik çöreği üretimi başladı. Gıda mühendisleri nezaretinde üretilen seferberlik çöreklerinin yapımında her yaştan ve cinsten çok sayıda gönüllü çalıştı. Mehmetçiğe gönderilecek 11 bin seferberlik çöreğinin yapımı, nöbetleşe çalışmayla hiç ara verilmeden 3 gün sürdü.
Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Uğurcan Karaca’nın annesi Meliha Karaca da çöreğin yapımında yer aldı. Meliha Karaca, çalışmalara ara verildiği anlarda ise ‘Eledim Eledim’ isimli türküyü yanık bir sesle söyleyerek, duygusal anlar yaşattı.
Her ikisi de 76 yaşında olan Hasbi ve Güner Sansar çifti de, gece yarısı seferberlik çöreği yapımında yer aldı.
AMBALAJLARIN ÜZERİNE ANLAMLI NOT
Hazırlanan seferberlik çörekleri fırında pişirildikten sonra ambalajlandı. Üzerlerine, \'Mehmedim. Bu çörek, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği\'dir. Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı\'nda Mehmetçiğin yanındaydı. Şimdi de Afrin’de senin mübarek ellerinde. Çanakkale’nin, milli mücaedenin ruh ve maneviyatını, binlerce Savaştepelinin dualarını üzerinde taşıyan bu çörek, aynı ruhla sana da şevk ve kuvvet versin. Gazan mübarek olsun Mehmedim\' notu yazıldı. Fırındaki çalışmalar sırasında Türk bayrağı da açan vatandaşlar, \"Ne mutlu Türküm diyene\" dedi.
Balıkesir’de öğretmen olan İsmail Sıkıcıkoğlu, yaptıkları işin, sosyal medyanın istenildiğinde nasıl yararlı bir iş için kullanılacağına örnek olduğunu söyledi. Sıkıcıkoğlu, “Seferberlik çöreği, 100 yıl öncesinde Çanakkale Savaşı’nda Savaştepe halkının el ele vererek aylarca cepheye Mehmetçiklere sevk ettiği bir üründür. Kurtuluş Savaşı’nda da aynı şekilde Kuvayi Milliye’ye, cepheye sevk edilen bir üründür. İsim olarak da somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiş Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği’dir. Çanakkale Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mehmetçiğin kumanyası olan bu çörek, şimdi neden Afrin’de olmasın diye düşündük. Manevi destek olarak yapıp, cepheye gönderme kararı alrdık. Bu projenin arkasında bir bütün olarak tüm Savaştepe var. Büyüklerimiz bunun yapımında maya olarak tarhana kullanmış. Tarhana, un, tuz bir miktar zeytinyağ ve su kullanılıyor. Herşey doğal, hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. İçindeki tarhanadan dolayı uzun süre bayatlamadan aylarca muhafaza edilme şansına sahip. Susam da olduğu için enerji veren, doyurucu bir ürün” dedi.
50’şerli olarak kolilere konulupu, kamyona yüklenen seferberlik çörekleri, Savaştepe Çarşı Camii\'nde, cuma namazının ardından dualar eşliğinde Afrin’e doğru yola çıktı.

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