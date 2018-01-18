Savaştepe'de okula giren hırsız tutuklandı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, 3 işyeri ve bir okula giren hırsız, polisin teknik takibi ve titiz çalışmaları sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Geçen salı gecesi Savaştepe\'de 3 işyerine giren hırsız, yaklaşık değeri 20 bin TL olan sigara ve 2 dizüstü ile 500 TL nakit para çaldı. Daha sonra Savaştepe Mehmet Akif Ersoy ilkokuluna giren hırsız, okuldan da 1 dizüstü bilgisayar çaldı. Okulun güvenlik kamera kayıtlarını fark eden hırsız, delilleri yok etmek için geri dönüp güvenlik kamerasını ve kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Hırsızı yakalamak için ilçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, suçluları saptadı. Savaştepe Emniyet Amirliği, ekipleri, Manisa\'nın Soma ilçesinde 2 ayrı eve aş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, 21 yaşındaki A. K ve 18 yaşındaki S. B.\'yi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTMİŞLER

Şüpheliler; S.B. ve A.K.’nin Ahmet İrem\'e ait 45 YB 7206 plakalı otomobili de çalarak Savaştepe’ye geldikleri ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti ve tutuklandı. A.K. ise aşırı derecede alkollü olduğunu, otomobilde uyuyup kaldığını söyleyerek serbest kaldı. Çalınan eşyalar ise sahiplerine iade edildi.



FOTOĞRAFLI