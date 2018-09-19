"Savaşta bile çıkarılan Resmi Gazete'nin neden basımı durduruldu?"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 98 yıldır yayınlanan Resmi Gazete'nin yayından kaldırılma gerekçesini sordu.

Tanrıkulu 98 yıllık yayın hayatına son veren ve bundan sonra yalnızca dijital ortamda yayınlanacak olacak Resmi Gazete'nin savaşla geçen yıllarda bile basıldığına dikkat çekerek Oktay'a gerekçelerini sordu.

Tanrıkulu'nun Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verdiği soru önergesi şöyle:

Resmi Gazete’nin artık sadece dijital olarak yayımlanacağına dair haberler basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

Resmi Gazete’nin 18/7/1921 tarihli 21’inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22’nci sayısı arasında, savaş nedeniyle, iki yılı aşkın bir süreyle yayımlanmadığı göz önüne alındığında, 98 yıllık Resmi Gazete’nin basılı yayına hangi “olağanüstü gerekçelerle” son verilmiştir?

Resmi Gazete 8 bin civarında basılırken, son aylarda bu rakamın 2 binlere kadar düştüğü ve Resmi Gazete’nin artık sadece dijital olarak yayımlanacağı göz önüne alındığında, Resmi Gazete arşivlerine dijital ortamda ulaşım konusunda aksaklıklar yaşanmaması için gerekli önlemler alınmış mıdır?

Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi'nde çok önemli matbaa ünitelerinin yer aldığı ve bir basımevi çalışanının, "Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi fakat ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum" şeklinde basına yansıyan ifadeleri de göz önüne alındığında, saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinesinin hurdaya gönderilmemesi hususunda bir adım atılacak mıdır?