'Savaşmayı annem öğretti'

T24- Suna ve İnan Kıraç’ın kızları İpek Kıraç, Kıraça Holding bünyesindeki Sirena Marine’in yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatındaki yerini aldı. İpek Kıraç, Sirena Marine’in dünyada tanınan bir tekne üreticisi olması için kolları sıvadı. Kıraç, anne ve babasının azim, kararlılık ve çalışkanlığını örnek aldığını belirterek, “Annemden savaşmayı öğrendim” dedi.

Hürriyet'te Meltem Kara imzasıyla yayımlanan habere göre, Koç Ailesi’nin ikinci kuşağından Suna Kıraç ve Kıraça Holding Başkanı İnan Kıraç’ın 28 yaşındaki kızları İpek Kıraç, Kıraça Holding bünyesindeki tekne üreticisi Sirena Marine’in yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatındaki yerini aldı. İpek Kıraç, Suna ve İnan Kıraç’ın kızları olarak ağır ama güzel bir sorumluluk taşıdığını, iş hayatında anne ve babasının kararlılığını, azmini, çalışkanlığını ve düşünme tarzını örnek alacağını vurguladı. İpek Kıraç’ın en büyük hedefi ise ekibinden aldığı güçle Sirena Marine’in dünyaca tanınan bir tekne üreticisi olmasını sağlamak. Tüyap’ta düzenlenen İstanbul Boat Show’da Sirena Marine’in Azimut ve Azuree standlarında görüştüğümüz İpek Kıraç, hedeflerini ilk kez anlattı.

Yeni ülkeler hedefte

Sirena Marine’in, holdingin motoryat üreticisi İtalyan Azimut-Benetti Grubu ile yaptığı anlaşmayla Azimut motoryatlarını üretmek üzere faaliyetlerine başladığını ve Türkiye’deki tek distribütörü olduğunu belirten İpek Kıraç, şu bilgileri verdi: “Öncelikle Azimut 42 ve Azimut 55 modellerini ürettik. Ardından 40F ve 40S modellerini üretmeye başladık. Bu tekneleri sadece Türkiye’de satmak için üretmiyoruz. Dünyada gördüğünüz bütün modeller, Bursa Orhangazi’deki tesisimizde üretiliyor. Azimut’un İtalya dışında dünyadaki ilk üreticisi olarak hizmet vermemizi önemli bir gelişme olarak görüyorum. Şubat 2010’dan itibaren de kendi tesislerimizde yelkenli alanında Azuree’yi üretmeye başladık. Hem Türkiye’de hem yurtdışında bayilikleri olan kendi markamızı yarattık. İtalya, İspanya’dan sonra Fransa, İngiltere ve Almanya’ya da açılmayı düşünüyoruz. Amacımız global bir değer üretmek. Öncelikle Avrupa’dan başladık ancak genişleyen bir daire çerçevesinde yeni ülkelere de girmeyi hedefliyoruz.”Dünyaca tanınan üretici

Sirena Marine’in çok başarılı bir ekibinin olduğunu anlatan İpek Kıraç, şunları dile getirdi: “Biz yeni bir şirketiz. Herkeste bu markayı, ürünü sıfırdan yaratmanın heyecanı var. Gece gündüz çalışan bir ekibiz, çok daha başarılı bir ekip olacağımıza inanıyorum. Sirena Marine olarak dünyaca tanınan bir tekne üreticisi olmak istiyoruz. İyi bir ürün, kaliteli bir ürün ve sağlam bir ekiple beraber bu hedefimize ulaşmayı bekliyoruz. Bu şirkete çok inanıyorum, biliyorum bir gün farklı bir yerde olacağız. Şirketi o noktaya taşıyan ekibin içinde olmak en büyük hedefim.”



Annem savaşmayı öğretti



Suna ve İnan Kıraç’ın kızları olarak iş hayatına adım atmasının kendisine ağır ama güzel bir sorumluluk yüklediğini ifade eden İpek Kıraç, annesi ve babasını iş hayatında örnek alışını şöyle anlattı: “Annem bana savaşmayı öğretti, hem çalışırken hem hastalığı döneminde. Hayatımda örnek aldığım iki kişi varsa biri annemdir, diğeri babamdır. Onların nasıl azimle çalıştıklarını görerek büyüdüm. Kararlılıklarını, azimlerini, çalışkanlıklarını, düşünme tarzlarını kendime örnek aldım. Suna ve İnan Kıraç’ın kızı olduktan sonra, iş hayatında ne kadar onlara benzeyebilirsem hem benim için hem şirket için o kadar iyi olacak.”

Azimut’un Avrupa’da en çok satan bayisi olduk

Sirena Marine’in toplam üretim kapasitesinin yıllık 200-300 adet olduğunu, üretimin siparişlere göre şekillendiğini belirten İpek Kıraç, şunları söyledi: “Azimut’un dünyadaki en büyük 3’ncü bayisi Türkiye. En çok satışı Brezilya yapıyor, ikinci sırada ise Çin ve Rusya geliyor. Avrupa’da da en çok satış yapan bayi biziz. Türkiye’de Azimut’un 20’ye yakın teknesi satıldı. Bu bizim için büyük bir başarı. Küresel kriz nedeniyle tekne siparişlerinde bir azalma oldu, tüm sektör etkilendi. Çünkü çok lüks bir ürün satıyoruz. Ancak kısa zamanda talebin yavaş yavaş artmaya başlayacağını düşünüyoruz. Türkiye’den gelen siparişlerde de artışlar oluyor. Türkiye pazarı dünyadaki diğer pazarlarımız kadar önemli.”

İşle ilgili her şeyi babama sorarım

Babası İnan Kıraç’ın kendisine çok destek verdiğini ve bu desteği hissetmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İpek Kıraç, çalışma hayatında danışmak için en çok babasının kapısını çaldığını söyledi. Kıraç, “Babam çok deneyimli ve uzun yılların tecrübesine sahip. Vakti oldukça sorabildiğim herşeyi babama soruyorum. Çünkü o deneyimi, o bilgiyi öğrenebileceğim başka bir yer yok. Öğrenmenin yaşı yoktur. Annemden de babamdan da öğrenebileceğim herşeyi kapmak için sürekli peşlerinde oldum” diye konuştu.

Vakıf, hayatımın çok önemli parçası olacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın hayatının çok önemli bir parçası olacağını dile getiren İpek Kıraç, şöyle konuştu: “Hiçbir zaman büyük konuşmamayı öğrendim. Sirena Marine kendini bir yere taşısın, başka bir sektöre geçer miyim hep bu sektörde mi olurum bunu zamanla hep birlikte göreceğiz. Ancak benim her zaman vakıfçılığım olacak. Vakıf, annemle babamın bana verdiği en büyük sorumluluklardan biridir. Suna ve İnan kıraç Vakfı çatısı altında araştırmalar, yayınlar, konferanslar durmayacak. Bu geleceğe ve kendimize yaptığımız yatırımdır. Hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak.”

Fuarda ciddi görüşmeler yaptık

Geçen hafta kapılarını açan İstanbul Boat Show’daki ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydeden İpek Kıraç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Cumartesi-pazar haftaiçine göre çok dolu geçti. Azimut ve Azuree için birçok ziyaretçimiz oldu. Haftaiçi daha az yoğun geçiyor ancak haftaiçi gelen müşterilerimiz gerçekten bu işin tutkunları, bu işte bilgili olanlar. Daha çok Türk ziyaretçileri ağırladık. Çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Fuarın sonunda bunları değerlendirmeye alacağız.”

Marka tekneler Orhangazi’de üretiliyor

Sirena Marine, Kıraça Şirketler Topluluğu’nun Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ileri 13 teknoloji üretim yöntemlerinin kullanıldığı 100 dönüm üzerine kurulu, 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim yapıyor. Orhangazi’deki dünya standartlarındaki tesiste, Azuree ile Azimut markalarının üretimi yapılıyor. Azuree’nin modelleri karbon versiyonlarının olması ve yapısal iskeletindeki karbon-hibrid takviyesi ile rakiplerinden ayrılırken, Azimut da dünyaca ünlü modelleri ile dikkat çekiyor.