"Savaşma seviş' sloganı nasıl revize edildi?"

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 20'nci yüzyılın ortalarında özellikle ABD'nin Vietnam Savaşı'nı protesto için seslendirilen 'Savaşma seviş' şeklindeki slogan ve pankartların bu yüzyılda anlam taşımadığını, sloganla "Temel ben evliyim, ikisini de yaparım diyormuş" şeklinde alay edildiğini belirttti. Bunların yanı sıra Türkiye'nin globalleşirken ulus devleti korumayı başardığını kaydeden yazar, "Gerçekten yeni Türkiye'de her şeyden birer parça var...'Türküm, doğruyum, çalışkanım' diye başlayan öğrenci andı bile, arşivden çıkartıldı ve ulus devletin söylemleri arasına yeniden girdi" diye yazdı.

"Öğrenci andı bile, arşivden çıkartıldı"

Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini değerlerendirerek "Bizler de meğer globalleşirken ulus devleti de korumuşuz" diyen yazar, "Gerçekten yeni Türkiye'de her şeyden birer parça var...'Türküm, doğruyum, çalışkanım' diye başlayan öğrenci andı bile, arşivden çıkartıldı ve ulus devletin söylemleri arasına yeniden girdi" vurgusu yaptı.

"Trump bu sorunun sorulmasını neredeyse yasaklamak üzere"

Öte yandan, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluk binasında öldürülen Cemal Kaşıkçı ve ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmesini ele alan Barlas, "Yani bahtsız Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi diye araştırmak pek anlamlı değil. Çünkü Trump bu sorunun sorulmasını neredeyse yasaklamak üzere... Kaşıkçı bir Suudi gazeteci değil de Brunson gibi Evangelist bir papaz olsaydı, kaderi de farklı olurdu" dedi.

Mehmet Barlas'ın "Globalleşirken ulus devleti korumayı da başarmışız" başlığıyla (22 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz