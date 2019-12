T24 - Artan terör olayları ve Ankara’nın sert tavrı nedeniyle Kürt sorununun çözümü bir kez daha kilitlenirken, çözümün barıştan geçtiğine inanan Türkiye’nin 7 saygın ismi yayınladıkları bayram mesajıyla sağduyu çağrısı yaptı. İshak Alaton, Prof.Dr. Halet Çambel, Rakel Dink, Prof.Dr. Şerif Mardin, Orhan Pamuk, Prof.Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof.Dr. Nermin Abadan Unat yayınladıkları ortak mesajda, “Çareyi savaşmakta, çatışmakta değil, barışmakta gören bizler, TBMM'de grubu olan partileri, Meclis’in açılmasını beklemeden bir araya gelmeye çağırıyoruz” dedi.



7 saygın ismin imzalarıyla yayınlanan sağduyu çağrısı metni şöyle:



Bayram Barışma Günüdür. Savaşla Olmaz Barışla Olur!

Savaşmakla, çatışmakla, bastırmakla, sindirmekle, yok etmekle olmaz, barışmakla olur! Otuz yıldır on binlerce can alan, yüz binlerce can yakan, milyonlarca insanı derinden yaralayan bir çatışmanın yeniden başlaması kabul edilemez.

Savaş, çatışma, operasyon, silah, mayın, top, tüfek, ateş, barut, hapis, tehdit çözmez; sağduyulu diyalog çözer. El kırmak çözmez; el uzatmak, el sıkışmak çözer. Barış diz çöktürmek değildir, öylesi kalıcı barış olmaz. Barışmanın yolu güç gösterilerinden ve toplu cenazelerden geçmez, hakları temel alan mutabakattan geçer.

Kürt meselesinin çözümü için barışmaktan yana bir süreç acilen başlatılmalı, başta hükümet olmak üzere, tüm siyasi parti ve çevreler bu sürece katkıda bulunmalıdır.

Çareyi savaşmakta, çatışmakta değil, barışmakta gören bizler, TBMM'de grubu olan partileri, Meclis’in açılmasını beklemeden bir araya gelmeye çağırıyoruz. Ortak aklı oluşturacak, sürekli bir diyalog ortamı hazırlayacak adımları atmaya davet ediyoruz. BDP'nin bu sürece katılmasının kritik önemde olacağını düşünüyoruz.

Bu Bayram'ın barış umudunun gerçekleşmesine vesile olmasını diliyoruz.



İshak Alaton

Prof.Dr. Halet Çambel

Rakel Dink

Prof.Dr. Şerif Mardin

Orhan Pamuk

Prof.Dr. Turgut Tarhanlı

Prof.Dr. Nermin Abadan Unat